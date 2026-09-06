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Marius Tucă Show începe luni, 7 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta

Marius Tucă Show începe luni, 7 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
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Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

Comentarii 2
  • Constantin Enescu

    Dle Marius Tucă cred că începeți cu „stângul”, de luni, invitându-l pe dottore, dar dacă tot îl invitați, intrebati-l de tinerețea lui prin Franța, gradul pe care-l are în cadrul sie, cum a fost posibil ca infractorul coldea să nu-i dea voie să aprobe începerea lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov și poate câte ceva despre circul de la Palatul Victoria când el și cu scălâmbatul de grindeanu(ofițer sri) s-au legat de Palatul Victoria…

  • Constantin Enescu

    ….sau poate în legătură cu moartea suspectă a procurorului Cristian Panait

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