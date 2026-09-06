Marius Tucă Show începe luni, 7 septembrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta

Invitatul zilei este Victor Ponta, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Dle Marius Tucă cred că începeți cu „stângul”, de luni, invitându-l pe dottore, dar dacă tot îl invitați, intrebati-l de tinerețea lui prin Franța, gradul pe care-l are în cadrul sie, cum a fost posibil ca infractorul coldea să nu-i dea voie să aprobe începerea lucrărilor la autostrada Comarnic-Brașov și poate câte ceva despre circul de la Palatul Victoria când el și cu scălâmbatul de grindeanu(ofițer sri) s-au legat de Palatul Victoria…
….sau poate în legătură cu moartea suspectă a procurorului Cristian Panait