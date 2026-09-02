Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar. Jurnalistul compară situația fostului președinte cu cea a lui Boc de la Cluj. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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De ce l-ar realege sibienii pe Klaus Iohannis ca primar?

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Tomozei susține că locuitori ai Sibiului i-au comunicat că l-ar revota pe Klaus Iohannis. Acesta menționează că și-a reamintit de epoca Boc în care „a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”. Jurnalistul amintește și de episodul în care Iohannis își parca mașina în Piața Mare din Sibiu, deși era neregulamentar. Acesta susține că ANI a închis ochii 10 ani în privința mașinii fostului președinte, primită de la finanțatorii săi politici.

„Mercedesul lui Iohannis, primit cadou, nu a fost observat niciodată timp de 10 ani de Agenția Națională de Integritate. A fost mașina primită de la finanțatorii politici, care i-au asigurat tot timpul… Știți ce mi-au spus sibienii? Că dacă Iohannis s-ar candida, l-ar alege. Și am rămas blocat. Zic: nu va ajunge? Și am avut brusc imaginea lui Boc, care a lăsat România praf și a fost reales la Cluj.”, menționează jurnalistul.

Trebuie să fii „erou” ca să fii echilibrat în România

Jurnalistul susține că a avut discuții cu „oameni sănătoși, educați și cu bun simț”. Acesta afirmă că cine rămâne în România și își păstrează echilibrul este un erou.

„Am avut discuții cu oameni sănătoși… Sănătoși, cu educație și cu bun simț. Și mă întrebau cum regăsesc România. Și am zis, v-aș întreba voi cum suportați să trăiți în România. Sunteți, pur și simplu, din punctul meu de vedere și din experiența mea asiatică, chinezească, de-a dreptul eroi. Să reziști într-o țară ca asta, financiar, psihic, și să rămâi în echilibru…”, precizează Tomozei.

Klaus Iohannis a fost primarul Sibiului între 2000 și 2014, înainte de a deveni președintele României. Timp de 10 ani, Iohannis a condus Palatul Cotroceni. Un sondaj IRES din ianuarie 2025 arăta că românii au mai puțină încredere în Klaus Iohannis decât în Vladimir Putin. 91% dintre români au încredere puțină sau deloc în fostul președinte al României.

Emil Boc a ocupat funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca din 2004 și a obținut un nou mandat în 2012, după ce, între 2008 și 2012, a fost și prim-ministru al României. Boc a câștigat alegerile locale din 2012 cu 40,03% din voturi.