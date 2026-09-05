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Ion Cristoiu explică de ce și-ar fi dorit să-l întâlnească pe Lenin: „Abia după 1990 am descoperit un mare jurnalist și un mare politician”

Andrei Rosz
Care ar fi fost personajul din istorie cu care ar fi vrut Ion Cristoiu să se întâlnească
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Ion Cristoiu susține că și-ar fi dorit să îl întâlnească pe Vladimir Ilici Lenin. Scriitorul analizează personalitatea fostului lider comunist în raport cu acțiunile sale, dar și cu altă figură istorică, Karl Marx. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Lângă ce personalitate și-ar fi dorit Ion Cristoiu să stea?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu susține că și-ar fi dorit să stea pe lângă Lenin. Acesta menționează că abia după 1990 l-a cunoscut pe Vladimir Ilici Lenin drept un mare jurnalist și politician. Înainte de căderea comunismului în România, adaugă scriitorul, Lenin era „vârât pe gât” sub „viziunea eroului”. Marele ghinion al lui Lenin, mai spune Cristoiu, este că Putin nu îl suportă. Actualul președinte al Rusiei l-ar învinovăți pe fostul lider comunist de distrugerea imperiului.

„O persoană care îmi vine în minte este Lenin. Lenin, știi de ce? Lenin a trecut din perspectiva mea prin două faze: faza în care ni s-a vârât pe gât… Apropo de viziunea eroului. Automat am citit. După anii ’90 am descoperit un mare jurnalist, un mare politician și este foarte greu de cuprins. Marele ghinion e că regizorii de acum, sub influența regimului lui Putin, sunt anti-Lenin, pentru că Putin nu îl suportă. El consideră că Lenin este cel care a distrus imperiul”, susține scriitorul. 

Gazetarul Marx vs gazetarul Lenin

Scriitorul susține că și Karl Marx ar fi o personalitate interesantă, dar nu la nivelul lui Lenin. Acesta diferențiază gazetarul Lenin de gazetarul Marx. În timp ce Marx publica fără a fi interesat de efecte, susține Cristoiu, Lenin scria pentru a-și justifica acțiunile.

„Karl Marx nu a făcut revoluție, nu l-a dat jos pe țar. Și Karl Marx ar fi interesant. Ei sunt interesanți ca gazetari. Numai că este o deosebire între gazetarul Lenin și gazetarul Marx. Gazetarul Marx scria și publica analize fără să îl intereseze efectul. Lenin era mult mai abil. Lenin scria pentru a justifica o acțiune. E foarte interesant.”, afirmă jurnalistul. 

Karl Marx și Vladimir Lenin au folosit presa ca instrument politic, însă au avut stiluri și contexte diferite. Marx a fost în primul rând un filosof și teoretician politic. Activitatea sa gazetărească la „Rheinische Zeitung” și „Neue Rheinische Zeitung” a fost legată de analiza societății și de critica sistemului capitalist. Lenin a transformat presa într-un instrument direct al organizării revoluționare. Folosind publicații precum „Iskra” și „Pravda” a mobilizat și coordonat mișcarea bolșevică. Dacă Marx a pus accent pe analiză și teorie, Lenin a folosit gazetăria mai ales ca mijloc de acțiune și propagandă politică.

„Geniul lui Lenin a stat în acțiunile lui”

Cristoiu menționează că a găsit recent la bibliotecă o carte despre Lenin scrisă de Dumitru D. Roșca. Acesta afirmă că Roșca i-a fost profesor, dat fiind că reabilitarea lui a coincis cu primul an de facultate al scriitorului. Jurnalistul afirmă că în eseul lui Roșca sunt menționate două categorii de oameni: cei de reflexie și cei de acțiune. Geniul lui Lenin, Cezar și Napoleon, adaugă Cristoiu, este legat de această nevoie de acțiune.

„De exemplu, am găsit la bibliotecă… În 1945, D.D. Roșca (n.r. Dumitru D. Roșca) care fusese asistentul lui Blaga, avea probleme. Reabilitarea lui a coincis cu primul meu an de facultate. El a scris un eseu extraordinar pe care l-am găsit acuma despre Lenin. L-am găsit la bibliotecă și analizează foarte interesant, împarte oamenii în două categorii: oamenii de reflexie și oamenii de acțiune. Geniul lui Lenin, precum și al lui Cezar și Napoleon, a fost: hai să facem.”, menționează Cristoiu.

Cine a fost Dumitru D. Roșca?

Dumitru D. Roșca (1895–1980) a fost filosof, profesor universitar și membru titular al Academiei Române. A predat filosofia la Universitatea din Cluj între 1929 și 1965 și a avut o contribuție importantă la studiul și traducerea operei lui G.W.F. Hegel în limba română. După schimbările politice și instituționale de după instaurarea regimului comunist, activitatea sa intelectuală a continuat în cadrul universității clujene. În 1974, Roșca a devenit membru titular al Academiei Române.

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