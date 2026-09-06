Vremea rămâne instabilă duminică, 6 septembrie, în mai multe zone din Moldova și din estul țării. Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben, fiind așteptate furtuni cu descărcări electrice, rafale de vânt de până la 60 km/h, grindină de mici dimensiuni și averse care pot aduce cantități însemnate de apă într-un timp scurt.

Noi avertizări emise după ora 14:00

Meteorologii au actualizat avertizările în cursul după-amiezii, iar de la ora 14:15 au intrat sub Cod galben localități din județele Bacău, Galați, Vrancea și Vaslui. Una dintre avertizări este valabilă în intervalul 14:15 – 15:30 și vizează următoarele zone:

Bacău: Podu Turcului;

Podu Turcului; Galați: Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Fârțănești, Drăgușeni, Gohor, Valea Mărului, Cuca, Băleni, Negrilești, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Corni, Vârlezi, Bălăbănești, Jorăști, Smulți, Rădești și Suhurlui;

Matca, Cudalbi, Târgu Bujor, Corod, Munteni, Brăhășești, Ghidigeni, Fârțănești, Drăgușeni, Gohor, Valea Mărului, Cuca, Băleni, Negrilești, Bălășești, Priponești, Rediu, Cerțești, Corni, Vârlezi, Bălăbănești, Jorăști, Smulți, Rădești și Suhurlui; Vrancea: Tănăsoaia, Corbița și Boghești;

Tănăsoaia, Corbița și Boghești; Vaslui: Bârlad, Zorleni, Vinderei, Tutova, Grivița, Ivești, Pochidia și Pogonești.

În aceste localități sunt așteptate frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50-60 km/h, averse ce pot lăsa 10-15 litri de apă pe metrul pătrat, precum și, izolat, grindină cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

Cod galben și în mai multe localități din Bacău

O altă avertizare emisă de ANM pentru județul Bacău este valabilă între 14:15 și 15:00.

Sunt vizate localitățile Mărgineni, Gârleni, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Sănduleni, Măgura, Hemeiuș, Scorțeni, Strugari și Sărata.

Și aici, prognoza indică averse de 10-15 l/mp, descărcări electrice, rafale ale vântului de până la 60 km/h și posibilitatea apariției grindinei de mici dimensiuni.

Primele avertizări ale zilei au vizat Bacău, Neamț și Iași

Vremea a fost instabilă încă din prima parte a zilei. Până la ora 14:00, a fost în vigoare un Cod galben pentru mai multe localități din județele Bacău, Neamț și Iași.

În județul Bacău au fost vizate localitățile Bacău, Răcăciuni, Mărgineni, Cleja, Faraoani, Luizi-Călugăra, Nicolae Bălcescu, Buhoci, Horgești, Letea Veche, Pâncești, Parincea, Săucești, Măgura, Ungureni, Gioseni, Dealu Morii, Hemeiuș, Găiceana, Traian, Prăjești, Tamași, Vultureni și Sărata.

În județul Neamț, avertizarea a inclus localitățile Roman, Săbăoani, Tămășeni, Cordun, Horia, Doljești, Gherăești, Trifești, Ion Creangă, Sagna, Icușești, Secuieni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Stănița, Gâdinți, Pâncești, Bira și Poienari.

În județul Iași au fost vizate localitățile Dagâța, Mircești, Răchițeni și Tansa.

În aceste zone, meteorologii au anunțat averse de 10-15 l/mp, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-60 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Ce înseamnă avertizările nowcasting

Avertizările nowcasting sunt emise atunci când fenomenele meteorologice periculoase sunt iminente sau deja se manifestă într-o anumită regiune. Spre deosebire de avertizările pentru intervale mai lungi, acestea vizează perioade scurte și zone bine delimitate.

Potrivit procedurilor meteorologice, astfel de avertizări pentru fenomene periculoase imediate sunt emise pentru intervale de cel mult șase ore.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Vremea se răcește din octombrie

Toamna lui 2026 se anunță cu schimbări importante ale vremii în București, iar una dintre întrebările care îi preocupă deja pe români este: când ar putea apărea primii fulgi de zăpadă în Capitală.

Prima lună de toamnă a acestui an a început cu temeperaturi ridicate, specifice verii. Conform meteorologilor, luna septembrie ne va aduce în continuare zile călduroase. Temperaturile se vor situa între 23 și 35 de grade Celsius, iar ploile vor fi destul de rare, conform meteorologilor Accuweather. În octombrie, vremea va începe să se răcească tot mai mult. Temperaturile vor coborî, iar maximele se vor situa, în general, între 15 și 24 de grade Celsius. Totodată, ploile își vor face apariția mai des, astfel că perioadele cu vreme mohorâtă vor deveni mai frecvente.