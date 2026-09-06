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Incendii de vegetație în Caraș-Severin: pompierii intervin terestru și aerian în mai multe zone

Incendii de vegetație în Caraș-Severin: pompierii intervin terestru și aerian în mai multe zone
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Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în diferite zone din județul Caraș-Severin, pompierii militari intervenind împreună cu lucrători silvici și echipaje aeriene pentru limitarea și stingerea focarelor, potrivit AGERPRES.

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Cea mai mare suprafață afectată a fost în zona Petroșnița – Prisian, unde incendiul a cuprins aproximativ 80 de hectare. Focul a fost însă lichidat, au anunțat autoritățile.

Un alt incendiu are loc la Băile Herculane

Un alt incendiu se manifestă în Parcul Național Domogled, în zona Băile Herculane, unde flăcările și fumul afectează aproximativ 2,5 hectare. Intervenția este dificilă deoarece focarele nu pot fi accesate pe jos, astfel că operațiunile se desfășoară în principal cu sprijinul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Zborurile au fost întrerupte temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

La sol, zona este monitorizată de o echipă formată din 10 persoane, pompieri, lucrători silvici și un ranger al Parcului Național.

Pompierii acționează și în localitatea Delinești, unde incendiul se întinde pe aproximativ 20 de hectare. La intervenție participă două autospeciale, opt militari, o resursă aeriană a IGAv și patru lucrători silvici.

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