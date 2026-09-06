Friedrich Merz a vorbit pentru prima dată despre incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig. Cum a argumentat cancelarul german acuzațiile aduse Rusiei. „Suntem hotărâți să ne apărăm”

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a vorbit pentru prima dată despre incidentul cu drone de la aeroportul Leipzig. În cadrul unui miting electoral al partidului CDU organizat, sâmbătă seara, la Langenhagen, lângă Hanovra, Merz a vorbit despre o catastrofă care a fost evitată la limită și a anunțat o apărare hotărâtă a statului de drept și a democrației.

La începutul lunii august, la aeroportul Leipzig/Halle a fost descoperită o dronă încărcată cu exploziv în apropierea unor avioane de transport ucrainene.

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Potrivit lui Merz, două aeronave se aflau în imediata apropiere și erau parțial alimentate cu combustibil. Explozivul nu a detonat doar „datorită unei mici întâmplări”, a spus Merz. „În cazul unei explozii, s-ar fi putut produce un adevărat infern.”

„Clar și incontestabil”

Guvernul german a declarat pe 1 septembrie că a ajuns la concluzia că Rusia este responsabilă pentru o tentativă de atac cu drone la Aeroportul Leipzig/Halle luna trecută și a dispus o serie de măsuri ca răspuns, printre care închiderea unui consulat și a unui centru cultural rus din Berlin.

Rusia a respins acuzațiile germane ca fiind nefondate, acuzând Berlinul că a fabricat dovezi pentru a înscena Rusia ca fiind responsabilă de atac.

La Langenhagen, Merz a subliniat că anchetatorii germani au avut nevoie de „patru săptămâni, nici mai puțin, nici mai mult” pentru a investiga problema.

„Am stabilit cu claritate cui aparține acest incident”, a declarat cancelarul. Atribuirea este „foarte clară, incontestabilă și, de asemenea, solidă din punct de vedere juridic”. În urma acestui fapt, s-au tras concluziile corespunzătoare printr-un „avertisment foarte clar adresat Rusiei”. Merz nu a oferit detalii cu privire la concluziile autorităților germane de securitate.

Avertisment privind continuarea „războiului hibrid”

Cancelarul a încadrat atacul cu drone într-o serie de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva Germaniei și Europei.

Guvernul german definește „războiul hibrid” ca un amestec de diferite mijloace: acțiuni militare, presiune economică, operațiuni ale serviciilor secrete și propagandă – extinzându-se la atacuri cibernetice și campanii de dezinformare direcționate pentru a influența opinia publică, de exemplu înainte de alegeri.

„Oricine ne atacă trebuie să știe: suntem ferm hotărâți să ne apărăm statul de drept, democrația, societatea deschisă, precum și integritatea teritoriului nostru”, a declarat Merz. Guvernul german se așteaptă la noi atacuri hibride și intenționează să le contracareze „cu claritate și hotărâre”.

Sprijinul pentru Ucraina este „absolut necesar”

Cancelarul a criticat aspru cererile de a înceta sprijinul acordat Ucrainei, având în vedere atacul cu drone sau presiunile continue cu care se confruntă Germania. Merz a afirmat că este „naiv” să se ceară guvernului să se retragă din ajutorul acordat Ucrainei. Acest lucru nu se va întâmpla.

Dimpotrivă, „este absolut necesar să rămânem fermi acum”, a subliniat cancelarul.