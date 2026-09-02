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Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”

Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
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Dan Tomozei a analizat relațiile dintre China, SUA și Rusia. Acesta susține că vizita președintelui chinez în America nu este încă o certitudine. El afirmă că relația dintre China și Rusia este una „excelentă”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Vizita președintelui chinez în SUA nu este încă o certitudine”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Tomozei a analizat relațiile dintre China și Statele Unite și posibilitatea unei vizite a președintelui chinez în America. El atrage atenția că, în ciuda dialogului diplomatic dintre Beijing și Washington, o astfel de vizită nu este încă o certitudine. Acesta subliniază că trilaterala China-Rusia-SUA nu va avea loc înainte de alegerile din toamnă din Statele Unite.

„Va fi probabil, nu există o certitudine, vizita președintelui chinez în America. Încă se dialoghează. Ministerul Chinez de Externe face politică externă, nu face politică. Și atunci toate întrebările se termină, nu avem încă un răspuns. Se lucrează la nivel diplomatic. A avut loc o întâlnire între ministrul Chinez de Externe Wang Yi și ambasadorul american la Beijing. Semn că discuția e deschisă, dar nu e certitudine deocamdată. Ar trebui să aibă loc, în primul rând, pentru normalizarea relațiilor globale. Dar probabil că trilaterala nu va avea loc. Nu văd cum. Și oricum nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din toamnă, noiembrie, din America. Văd foarte mulți specialiști pe China. Și așa cum au apărut specialiștii în pandemie, răsar specialiștii pe zona asiatică și China. Am văzut specialiști, experți nemaipomeniți, care citează din presa americană spunând, uitați mesajul chinez oficial. Nu este în regulă.”, a declarat jurnalistul.

„China susține Rusia la nivel politic și economic”

Jurnalistul a analizat și relația dintre China și Rusia, despre care spune că este una „excelentă”. El afirmă că relația dintre cele două state se bazează pe cooperare politică și economică.

„Relația China-Rusia este o relație excelentă. O relație de spate în spate. Cu Coreea de Nord este, dacă vreți, proxiu dintre cele două țări. Există o cooperare și o relație de logistică China-Rusia în zona Orientului Mijlociu. Concret Iran-Gaza-Liban. Dar câtă vreme guvernul chinez, ministerul chinez de externe, preferă să facă diplomație, nu politică, evident că lucrurile se văd atât cât se văd. Da, China este în relație excelentă și susține, la nivel politic-economic, Rusia. Nu susține războiul. E cu totul altceva. Europa nu poate înțelege lucrul ăsta. China, în schimb, nu susține relația economică și politică în relația directă cu Moscova, dar susține războiul.”, a declarat Tomozei.

„Europa are de suferit, nu China și Rusia”

Tomozei critică politica Uniunii Europene privind sancțiunile impuse Rusiei. El susține că aceste sancțiuni afectează mai mult Europa decât Moscova și Beijingul. Acesta contestă modul în care reprezentanții europeni interpretează poziția oficială a Chinei.

„Eu văd că Europa are de suferit, nu China și Rusia, dincolo de tragedia umană din Ucraina și în spațiul rus și de comunități rusești, nu văd Rusia foarte suferindă. Ori asta înseamnă că metodele pe care Uniunea Europeană insistă să le aplice cu sancțiuni, deja este la treilea pachet de sancțiuni în care sunt implicate companii chinezești. Care-i argumentul? Altul decât că ești foarte prost. Comisia Europeană, din păcate, și reprezentanții Comisiei Europeane la Beijing sunt, ca să încerc să rămână într-o zonă decentă, sunt ușor dezechilibrați. Când vii în China, ai nevoie de zece… Pentru că traduc mesajul chinez pe mesajul Comisiei Europene. Ce vor ăia de la Bruxelles să audă. Nu, dă-le mesajul așa cum l-au transmis chinezii. Și vezi dacă poate fi înțeles. Și care-i mesajul? Mesajul chinez este opriți absolut orice zonă de război, orice conflict, orice tragedie umană.”, a declarat Dan Tomozei.

Posibila întâlnire trilaterală dintre Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping ar urma să aibă loc în noiembrie, în China. Reuniunea ar putea avea loc în cadrul summitului APEC. Kremlinul a anunțat că varianta unei astfel de întâlniri a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei. Până în prezent, participarea celor trei președinți nu a fost confirmată oficial.

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