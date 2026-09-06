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Dosar penal în cazul fetiței de un an, care a ajuns singură pe carosabil. Mama copilei a fost dusă la audieri

Ruxandra Radulescu
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Cazul fetiței de un an care a ajuns singură pe carosabil, în Capitală, ia o nouă turnură. Polițiștii au deschis un dosar penal mamei, în cazul fetiței care a ajuns singură pe carosabil în Capitală. Femeia este acuzată de rele tratamente aplicate minorilor și a fost dusă la audieri, transmite știripesurse.ro.

Incidentul a avut loc după ce fetița a ajuns pe un bulevard, în fața mașinilor. Copilul a fost observat la timp de un scuterist, care a intervenit imediat, a luat-o în brațe și a dus-o în siguranță pe trotuar.

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Martorii au susținut că mama ar fi pierdut copilul din priviri în timp ce era atentă la telefon. Bărbatul care a salvat fetița a afirmat ulterior că părinții „ar fi fost drogați”, însă până în acest moment nu există o confirmare că mama ar fi consumat substanțe interzise.

După incident, polițiștii au deschis dosar penal și au sesizat reprezentanții DGASPC. Potrivit unor surse Observator, mama, care mai are un copil în vârstă de patru ani, a fost dusă la audieri. Femeii i-ar fi fost recomandat și un control psihiatric.

Aceleași surse precizează că familia nu ar mai fi fost implicată anterior în alte incidente. De asemenea, nu s-a confirmat consumul de substanțe interzise de către mamă.
La audieri, femeia le-ar fi spus polițiștilor că se afla într-un parc împreună cu cei doi copii și că a lăsat-o pe fetița de un an în grija surorii sale, în vârstă de patru ani.

După câteva minute, copilul mai mare s-ar fi întors singur, moment în care mama ar fi început să o caute pe cea mică.

Fetița a fost găsită la scurt timp pe carosabil de scuteristul care a intervenit și a dus-o înapoi pe trotuar. Ancheta urmează să stabilească exact cum a ajuns copilul singur pe șosea și dacă există responsabilități penale în acest caz.

sursa VIDEO: BlitzMonden

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