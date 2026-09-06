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Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni

Bolojan se spală pe mâini și anunță că Executivul condus de el a guvernat corect, pentru interesele României, și că nu i-a mințit pe oameni
Propagandă pentru Ilie Bolojan în „Las Fierbinți” / Foto - Mediafax
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Premierul demis Ilie Bolojan a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook de Partidul Național Liberal, că, în opinia sa, Executivul „a guvernat corect” pentru interesele României. Bolojan susține că „a demonstrat că se poate guverna corect” și nu i-a mințit pe români. Printre realizările cu care premierul demis se mândrește se numără reabilitarea unor școli și spitale. Bolojan omite, însă, să spună că, în perioada guvernării sale, România a ajuns la cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, investițiile străine directe s-au diminuat cu peste 80%, iar puterea de cumpărare a românilor continuă să se prăbușească de la o lună la alta și atrage, după sine, o scădere drastică a consumului.

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„Eu consider că acest guvern, care sigur e la final de mandat, a făcut ceea ce trebuie pentru România. Am făcut tot ce a fost posibil să nu pierdem banii europeni. Cele mai grele luni au fost ultimele patru de vară, când am rămas înainte de a închide finanțările într-o formulă de interimat în care nu poți să faci ceea ce trebuie. Și dacă pierdem acești bani sau îi pierdeam, n-am fi avut nici Autostrada Moldovei, care s-a deschis parțial. La final de an se mai deschide un tronson și, în primăvară, vom circula până la Pașcani. N-am fi avut nici școlile reabilitate din toate orașele din România și din toate satele. N-am fi avut drumuri, spitale și așa mai departe.”

Ilie Bolojan susține că nu i-a mințit pe români

Premierul demis a mai declarat că, în opinia sa, oamenii nu au fost mințiți și susține că Executivul condus de el „a guvernat cu respect față de cetățeni”.

„Am trecut peste toate obstacolele și suntem în situația în care suntem acum. Am demonstrat că se poate guverna corect. Nu i-am mințit pe oameni, nu le-am creat niște așteptări care nu pot fi onorate. Am guvernat cu respect față de cetățenii țării noastre”, a afirmat, în încheiere, Ilie Bolojan.

Efectele guvernării „corecte” și impactul asupra mediului economic

În cele aproape 15 luni de guvernare, puterea de cumpărare a românilor și, implicit, consumul au scăzut la cote alarmante. Prăbușirea puterii financiare a românilor continuă să accelereze, pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Bolojan. Tendința nu pare însă că s-ar remedia prea curând, iar premierul demis a anunțat că austeritatea trebuie să continue și în 2027.

În timpul guvernării Bolojan, investițiile străine directe au scăzut cu aproape 82%. Mai mult decât atât, numeroase fabrici din companii din România au pus, în această perioadă, lacătul pe uși.

Puterea de cumpărare a românilor este afectată nu doar de majorările de taxe, impozite, accize sau TVA. Analiștii susțin că cel mai puternic efect inflaționist se datorează creșterilor vertiginoase ale tarifelor pentru energia electrică.

Mai mult decât atât, Bolojan a pus ochii și pe banii pensionarilor, iar o bună parte dintre aceștia au fost impozitați pentru a crește contribuțiile la Casa de Asigurări de Sănătate.

Comentarii 1

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