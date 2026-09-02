Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Tomozei, jurnalist român în Asia: „China va veni peste întreaga lume. Va deveni exportator de fructe și legume”

Dan Tomozei, jurnalist român în Asia: „China va veni peste întreaga lume. Va deveni exportator de fructe și legume”

Andrei Rosz
Dan Tomozei, jurnalist român în Asia: „China va veni peste întreaga lume. Va deveni exportator de fructe și legume”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dan Tomozei a detaliat schimbările din economia Chinei care au adus prosperitate în ultimii ani. Jurnalistul compară realizările Chinei cu cele ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Vezi galeria foto
4 poze

Sondaj Gândul

Ce îți dorești de la viitorul guvern?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Nu știu ce vor măcar românii, dar China sigur va avea ce mânca”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Tomozei menționează că proiectul chinez de dezvoltare agroindustrială va veni peste întreaga lume. În timp ce China vrea să devină un exportator de legume și fructe, adaugă acesta, Europa „plantează” panouri solare. Jurnalistul susține că dealurile României, pline odată de livezi, sunt acum umplute de sisteme solare.

„Trag un semnal de alarmă! China va veni peste întreaga lume și își propune pe Planul Cincinal 2026-2030 să devină exportator de legume și fructe. În Europa, eu peste tot pe unde am văzut, am văzut plantații de panouri solare. Nu mai facem mâncare. În România, pe dealurile pe care altădată vedeai livezi, vedeai culturi de porumb, de grâu, acum avem plantații de solare. Cred că vom mânca panouri solare. Nu știu ce vor măcar românii, dar China sigur va avea ce mânca.”, explică jurnalistul. 

China vrea să își consolideze capacitatea de producție pentru cereale și alte produse agricole importante. Până în 2030, obiectivul este o capacitate de producție de cereale de aproximativ 725 milioane de tone. Planul Cincinal pune accent pe protejarea cantității și calității terenurilor agricole și pe dezvoltarea terenurilor agricole de înaltă calitate. Un obiectiv important este transformarea agriculturii într-o industrie modernă, eficientă și competitivă, cu lanțuri de procesare, depozitare, transport și comercializare mai dezvoltate.

„China a construit anul trecut peste 55.000 km de infrastructură rutieră”

Jurnalistul susține că anul trecut China a construit 55.000 de kilometri de infrastructură rutieră. Acesta vorbește și despre provocările pe care le-au avut chinezii, dar și despre noul sistem rutier al acestora. Tomozei afirmă că, în comparație cu China, România a reușit să facă 1400 km de autostradă în 36 de ani.

„Anul trecut, China a construit infrastructură rutieră la nivelul a peste 55.000 km de drum nou, din care 2.500 km de autostradă, minim patru benzi. China proiectează un sistem rutier, opt verticale, opt orizontale, care să lege o țară care de la est la vest are aproape 5.700 km. Plecăm de la nivelul mării și ajungem în Tibet, la 4900 altitudine. România a făcut 1400 km de autostradă în 36 de ani.”, menționează Tomozei. 

China construiește un uriaș „Inel de Aur”. Este o buclă rutieră de peste 25.000 de kilometri. Lungimea ei reprezintă aproximativ două treimi din circumferința Pământului. Ministerul chinez al Transporturilor a anunțat că proiectul va fi finalizat în perioada celui de-al 15-lea Plan Cincinal, între 2026 și 2030. G219 și G331 sunt autostrăzi de frontieră, iar G228 este o autostradă de coastă. Cele trei drumuri vor fi conectate complet și se va forma o buclă rutieră terestră de foarte lungă distanță.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
23:33
Jurnalistul Dan Tomozei afirmă că sibienii l-ar realege pe Klaus Iohannis ca primar: „Și Boc a lăsat România praf și a fost reales la Cluj”
MARIUS TUCĂ SHOW Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
23:10
Jurnalistul Dan Tomozei a comentat posibila întâlnire dintre Putin, Trump și Xi: „Nu va avea loc până nu se întâmplă alegerile din noiembrie”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 3 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:15
Marius Tucă Show începe joi, 3 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Dan Dungaciu dinamitează diplomația Oanei Țoiu și spune că niciun oficial străin nu a venit la Reuniunea Diplomaților din România
23:19
Dan Dungaciu dinamitează diplomația Oanei Țoiu și spune că niciun oficial străin nu a venit la Reuniunea Diplomaților din România
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
17:55, 01 Sep 2026
Marius Tucă Show începe miercuri, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Tomozei
MARIUS TUCĂ SHOW Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”
22:39, 31 Aug 2026
Viorica Dăncilă spune cum ar rezolva criza politică: „Eu aș fi făcut un guvern PSD-AUR”
Mediafax
Primarul A MURIT înr-un accident de tractor. Era la al șaptelea mandat
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Cancan.ro
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica patronului FCSB
Prosport.ro
Diletta Leotta a încins atmosfera pe plajă! Cum s-a fotografiat vedeta TV
Adevarul
O interceptare la limită. Un MiG-29 ucrainean a doborât o rachetă rusească cu un proiectil vechi de peste 50 de ani
Mediafax
INCREDIBIL! Trump vrea redenumirea Strâmtorii Ormuz în Strâmtoarea Trump
Click
Urmează o perioadă de aur pentru trei zodii. Acești nativi vor avea parte de schimbări uriașe în viață
Digi24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Cancan.ro
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, aproape de nerecunoscut după ultimele intervenții estetice. Nici nu mai zici că e Cruduța!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Descopera.ro
Cine a inventat gurile de canal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Descopera.ro
O rudă a omului surprinzător de înaltă, descoperită în fosile vechi de 1,4 milioane de ani
SCANDALOS Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
23:29
Ilie Bolojan și Oana Țoiu ar fi solicitat Comisiei Europene să taie României cele 770 de milioane de euro din PNRR, din cauza „amendamentului Fritz”
ALERTĂ Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort
22:55
Salvamarii atrag atenția asupra pericolului nevăzut din Marea Neagră. Un bărbat de 52 de ani, dispărut în apă, la Costinești, a fost găsit mort
EXCLUSIV Viorica Dăncilă, scandalizată că România este de acord să piardă dreptul de veto și riscă să nu mai conteze în Europa
22:34
Viorica Dăncilă, scandalizată că România este de acord să piardă dreptul de veto și riscă să nu mai conteze în Europa
ALERTĂ Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile
22:07
Atenționare de călătorie în Bulgaria emisă de Ministerul Afacerilor Externe. Sunt anunțate restricții temporare de circulație pentru următoarele zile
MILITAR Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
21:58
Financial Times: Rusia ajută în secret Iranul să dezvolte motoare pentru rachete hipersonice
TENSIUNI Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia
21:57
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia

Cele mai noi

Trimite acest link pe