Dan Tomozei a detaliat schimbările din economia Chinei care au adus prosperitate în ultimii ani. Jurnalistul compară realizările Chinei cu cele ale României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Nu știu ce vor măcar românii, dar China sigur va avea ce mânca”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Tomozei menționează că proiectul chinez de dezvoltare agroindustrială va veni peste întreaga lume. În timp ce China vrea să devină un exportator de legume și fructe, adaugă acesta, Europa „plantează” panouri solare. Jurnalistul susține că dealurile României, pline odată de livezi, sunt acum umplute de sisteme solare.

„Trag un semnal de alarmă! China va veni peste întreaga lume și își propune pe Planul Cincinal 2026-2030 să devină exportator de legume și fructe. În Europa, eu peste tot pe unde am văzut, am văzut plantații de panouri solare. Nu mai facem mâncare. În România, pe dealurile pe care altădată vedeai livezi, vedeai culturi de porumb, de grâu, acum avem plantații de solare. Cred că vom mânca panouri solare. Nu știu ce vor măcar românii, dar China sigur va avea ce mânca.”, explică jurnalistul.

China vrea să își consolideze capacitatea de producție pentru cereale și alte produse agricole importante. Până în 2030, obiectivul este o capacitate de producție de cereale de aproximativ 725 milioane de tone. Planul Cincinal pune accent pe protejarea cantității și calității terenurilor agricole și pe dezvoltarea terenurilor agricole de înaltă calitate. Un obiectiv important este transformarea agriculturii într-o industrie modernă, eficientă și competitivă, cu lanțuri de procesare, depozitare, transport și comercializare mai dezvoltate.

„China a construit anul trecut peste 55.000 km de infrastructură rutieră”

Jurnalistul susține că anul trecut China a construit 55.000 de kilometri de infrastructură rutieră. Acesta vorbește și despre provocările pe care le-au avut chinezii, dar și despre noul sistem rutier al acestora. Tomozei afirmă că, în comparație cu China, România a reușit să facă 1400 km de autostradă în 36 de ani.

„Anul trecut, China a construit infrastructură rutieră la nivelul a peste 55.000 km de drum nou, din care 2.500 km de autostradă, minim patru benzi. China proiectează un sistem rutier, opt verticale, opt orizontale, care să lege o țară care de la est la vest are aproape 5.700 km. Plecăm de la nivelul mării și ajungem în Tibet, la 4900 altitudine. România a făcut 1400 km de autostradă în 36 de ani.”, menționează Tomozei.

China construiește un uriaș „Inel de Aur”. Este o buclă rutieră de peste 25.000 de kilometri. Lungimea ei reprezintă aproximativ două treimi din circumferința Pământului. Ministerul chinez al Transporturilor a anunțat că proiectul va fi finalizat în perioada celui de-al 15-lea Plan Cincinal, între 2026 și 2030. G219 și G331 sunt autostrăzi de frontieră, iar G228 este o autostradă de coastă. Cele trei drumuri vor fi conectate complet și se va forma o buclă rutieră terestră de foarte lungă distanță.