H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a vorbit despre transformarea Iranului după venirea la putere a liderului suprem Ali Khamenei. Invitatul a explicat contextul economic și social în care acesta a preluat conducerea și cum a evoluat Iranul după sfârșitul războiului cu Irakul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Analistul a spus că Iranul se afla într-o situație foarte complicată în momentul în care Khamenei a preluat conducerea. Țara era afectată de consecințele războiului cu Irakul, iar economia și infrastructura erau într-o stare dificilă.
„Iar el, fiind iranian, a creat această istorie modernă. El a luat un Iran distrus complet de război. Să nu uităm, el este ales în 1989. După moartea lui Khomeini, în 1988, se închide războiul Irak-Iran. Și încă un lucru, Marius, este o economie la pământ. Ei nu aveau electricitate.”, spune acesta.
Hartmann a vorbit și despre schimbările produse după venirea lui Khamenei la conducere. În opinia sa, Iranul a trecut printr-o dezvoltare importantă, în special datorită liberalizării economiei interne și a politicilor demografice.
„Deși, bineînțeles, ChatGPT minte că Iranul este electrificat 100%, eu atrag atenția că ei se luptau acum câțiva ani, mai aveau vreo 30-35% din teritoriu neelectrificat. Deci, ei au cunoscut o imensă dezvoltare. Sunt cele două mari traume de dimensiuni sociomaternale, cum le spunem noi, demografice. Este, în primul rând, Khomeini care face niște crime îngrozitoare cu Revoluția lui Islamică. Eu vorbesc la nivel de genocid. Care reduce populația Iranului. Și apoi, bineînțeles, este războiul împotriva Iranului, unde se pare că au murit aproape un milion de iranieni. După acest lucru, Khamenei este ales și are două măsuri economice. În primul rând, liberalizează piața în interiorul Iranului, ceea ce duce la o explozie economică, mai ales fiind și un exportator de petrol. Și al doilea lucru, are o politică demografică extrem de strictă, care face ca Iranul să ajungă astăzi la aproape 100 de milioane de oameni.”, spune H.D. Hartmann.