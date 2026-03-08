H.D. Hartmann: „Khamenei a preluat un Iran complet distrus după războiul cu Irak și cu o economie la pământ, iar țara nu era nici măcar electrificată”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a vorbit despre transformarea Iranului după venirea la putere a liderului suprem Ali Khamenei. Invitatul a explicat contextul economic și social în care acesta a preluat conducerea și cum a evoluat Iranul după sfârșitul războiului cu Irakul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „El a luat un Iran distrus complet de război”

Analistul a spus că Iranul se afla într-o situație foarte complicată în momentul în care Khamenei a preluat conducerea. Țara era afectată de consecințele războiului cu Irakul, iar economia și infrastructura erau într-o stare dificilă.

„Iar el, fiind iranian, a creat această istorie modernă. El a luat un Iran distrus complet de război. Să nu uităm, el este ales în 1989. După moartea lui Khomeini, în 1988, se închide războiul Irak-Iran. Și încă un lucru, Marius, este o economie la pământ. Ei nu aveau electricitate.”, spune acesta.

„După război, Iranul a cunoscut o dezvoltare rapidă”

Hartmann a vorbit și despre schimbările produse după venirea lui Khamenei la conducere. În opinia sa, Iranul a trecut printr-o dezvoltare importantă, în special datorită liberalizării economiei interne și a politicilor demografice.