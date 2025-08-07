Mirel Palada: „Am început să îmi schimb perspectiva când am început să mă GÂNDESC”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a lansat un atac dur la adresa propagandei anticomuniste din anii 90, susținând că o mare parte din generația sa a fost manipulată și a ajuns să-și piardă respectul față de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Mirel Palada a afirmat că mulți oameni din generația sa, ajunși acum la 50-55 de ani, se află într-o „adolescență întârziată” și refuză să accepte că au fost manipulați ideologic. El susține că această manipulare a dus la o ruptură profundă între oameni și patria lor.
„Mulți din generația mea sunt la o adolescență întârziată, sunt acum la 50-55 de ani, decreței, și nu vor să recunoască faptul că au fost păcăliți de către propaganda anticomunistă și că li s-au cumpărat sufletele pe foarte puțin, reușind să li se facă scârbă de țara lor din cauza propagandei soro-sistem.”
Făcând o analiză comparativă între România și statele occidentale, Palada a pus sub semnul întrebării logica privatizărilor post-decembriste. Sociologul a atras atenția că Vestul a promovat ideea statului minimal doar la nivel discursiv, dar în realitate economiile rămân sub controlul public.
„Chiar e normal ca o țară să își dea așa, pe nepusă masă, resursele, energia, băncile la alții și să nu-și apere propriul interes? Noi când am privatizat, am privatizat la chestii de stat, nici măcar la chestii private. Alea de energie au fost date la niște chestii care sunt de stat. În Paris de exemplu, ai utilitățile care sunt deținute de către chestii de stat și așa mai departe.”