Mirel Palada: „Am început să îmi schimb perspectiva când am început să mă GÂNDESC”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Mirel Palada a lansat un atac dur la adresa propagandei anticomuniste din anii 90, susținând că o mare parte din generația sa a fost manipulată și a ajuns să-și piardă respectul față de România. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada a afirmat că mulți oameni din generația sa, ajunși acum la 50-55 de ani, se află într-o „adolescență întârziată” și refuză să accepte că au fost manipulați ideologic. El susține că această manipulare a dus la o ruptură profundă între oameni și patria lor.

„Mulți din generația mea sunt la o adolescență întârziată, sunt acum la 50-55 de ani, decreței, și nu vor să recunoască faptul că au fost păcăliți de către propaganda anticomunistă și că li s-au cumpărat sufletele pe foarte puțin, reușind să li se facă scârbă de țara lor din cauza propagandei soro-sistem.”

Privatizările post Revoluție

Făcând o analiză comparativă între România și statele occidentale, Palada a pus sub semnul întrebării logica privatizărilor post-decembriste. Sociologul a atras atenția că Vestul a promovat ideea statului minimal doar la nivel discursiv, dar în realitate economiile rămân sub controlul public.