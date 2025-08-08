Mirel Palada: „Legea spunea că ceremonia funeraliilor naționale începe atunci când liderul statului ajunge la eveniment”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a avut un comentariu critic privind absența președintelui de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Mirel Palada consideră total nepotrivită și împotriva protocolului absența unui șef de stat de la o ceremonie de funeralii naționale. Acesta sugerează că decizia președintelui nu ar fi fost întâmplătoare, ci că nu a participat pentru a nu-și dezamăgi electoratul anti-PSD. Palada mai interpretează această alegere ca o formă de boicot, amintind că, din punct de vedere protocolar, ceremonia de funeralii nu începe până când șeful statului nu este prezent.
„El este acolo, la două uși, și că n-a catadicsit să iasă, să vină, să-l salute pe ăla care a fost președinte înaintea lui. Este un semn de puternică adeziune ideologică la o anumită tabără din România. Pentru a nu-și aliena baza de vot, care este una puternic vehement anti-PSD, a preferat să aibă această atitudine puternic ostilă la adresa celui care a fost președintele României. Și ăsta e motivul pentru care a stat pe fundul lui și nu a participat. Vorbeam cu un prieten foarte bun, avocat, și care îmi zicea că legea spune că ceremonia de funeralii oficiale începe în momentul în care cel care conduce instituția vine să participe. Și atâta timp cât Nicușor Dan, reprezentantul instituției Președinției, care a găzduit această ceremonie, nu a participat, ceremonia nu a început. Și noi, în mod formal, nu am avut funeralii naționale, pentru că Nicușor Dan nu a scos nasul să vină să spună „Eu sunt președintele României” și, prin asta, să bată cu ciocănelul să înceapă.”