Mirel Palada: „Legea spunea că ceremonia funeraliilor naționale începe atunci când liderul statului ajunge la eveniment”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, sociologul Mirel Palada a avut un comentariu critic privind absența președintelui de la funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Mirel Palada consideră total nepotrivită și împotriva protocolului absența unui șef de stat de la o ceremonie de funeralii naționale. Acesta sugerează că decizia președintelui nu ar fi fost întâmplătoare, ci că nu a participat pentru a nu-și dezamăgi electoratul anti-PSD. Palada mai interpretează această alegere ca o formă de boicot, amintind că, din punct de vedere protocolar, ceremonia de funeralii nu începe până când șeful statului nu este prezent.