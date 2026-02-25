Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”

Andrei Rosz
25 feb. 2026, 07:01, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pandemia de Covid-19 a fost un experiment planetar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A fost un experiment planetar al pandemiei, care a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică. Acum, în locul virusului a venit pericolul rusesc. Deci, și aici se crede în pericolul Rusiei. Și atunci nu mai are nimeni curaj. Așa cum au stat în casă trei luni…

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum pandemia de Covid-19 a fost un experiment planetar.

„Hai să fim clari! Împotriva restricțiilor de pandemie, a protestat cineva? Este clar experimentul care a fost. A fost un experiment planetar al pandemiei, care a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică. Acum, în locul virusului a venit pericolul rusesc. Așa cum, în anii ’50, să știți că chiar era pe bune… Cine crede că în anii ’50, la noi, comuniștii sau tractoriștii ăia care ajunseseră la putere nu erau speriați de americani, se înșeală. Ei chiar credeau. Deci, și aici se crede în pericolul Rusiei. Și atunci nu mai are nimeni curaj. Așa cum au stat în casă trei luni…”, a explicat jurnalistul.

