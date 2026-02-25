Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum pandemia de Covid-19 a fost un experiment planetar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „A fost un experiment planetar al pandemiei, care a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică. Acum, în locul virusului a venit pericolul rusesc. Deci, și aici se crede în pericolul Rusiei. Și atunci nu mai are nimeni curaj. Așa cum au stat în casă trei luni…”

