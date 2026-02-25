Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Rusia și America aveau negocieri încă dinaintea izbucnirii războiului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

„Rușii s-au pregătit pentru această negociere. A fost o negociere cu administrația Biden. Din punctul acesta, nici nu începuse războiul când au început negocierile. Negocierile au început în noiembrie-decembrie și au durat și în ianuarie 2022. Dar în noiembrie-decembrie 2021 au fost negocieri. S-au întâlnit comisii, miniștrii de externe… S-au întâlnit și într-o videoconferință Biden și președintele Putin. Deci din punctul ăsta de vedere, se puneau bazele unei negocieri în care se discuta totul, inclusiv statutul frontierei. Inclusiv negocierea pe arme, lucrări sau tratate de primit arme nucleare care stăteau să expire. Atunci erau, ca să zic așa, mai era oareșicare timp. Ei, acest lucru nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat pentru că cele două filozofii de abordare au fost diferite. Rușii au vrut să seteze frontiera în termenii sferei de influență. Asta a fost ideea. Ne întâlnim ca două mari puteri care împărățim lumea. America, administrația americană Biden, de la vremea respectivă, a spus maximul pe care îl putem da este un moratoriu pe extinderea NATO. În niciun caz nu putem da oprirea extinderii NATO. Adică o abordare de tip – oamenii, dacă vor să intre în NATO, sunt liberi să intre în NATO. Trump a spus-o. Asta a spus-o și Putin, dar, probabil, e puțin mai puțin credibil. Trump a spus-o și a comunicat la un moment dat că atunci când a aflat de asta, le-a transmis negociatorilor că dacă negociați așa, veți merge la război. Pentru că nu aveți nicio cale de întors, dacă rușii nu sunt de acord. Bun, negocierea ce a picat. Sigur, nu toate documentele s-au desecretizat. Dar este interesant că rușii au pus pe masă două planuri maximale: un tratat cu NATO și un tratat cu America. Tratatul cu NATO prevedea ca NATO să-și retragă capabilitățile militare și bazele militare de pe aliniamentele de după 2007, adică după extindere, după intrarea în NATO a statelor din estul Europei. nu însemna că se retrage. NATO, cum s-a spus, își retrage doar bazele militare care nu existau și capabilitățile militare. De pildă, în cazul României este vorba de baza de la Deveselu. Asta a fost negocierea. Și atunci sigur că rușii voiau, în viclenia lor strategică, să obțină două bufferuri, un buffer Ucraina care nu intra în NATO și unul neutru, un al 2-lea buffer în interiorul alianței.”, a explicat sociologul.