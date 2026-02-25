Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”

Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”

Malina Maria Fulga
25 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat culisele războiului din Ucraina, dezvăluind noi perspective cu privire la dinamica acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu susține că narativa conform căreia ce se întâmplă în acest moment în Ucraina este doar un conflict între țara atacată și Rusia ar fi una neadevărată și manipulatoare. Analistul susține că, în perspectiva sa, acest război este mai degrabă un paravan pentru adevărata luptă dintre Rusia și Occident.

„Simplul fapt de a pune problema în termeni de Rusia vs. Ucraina este, iertați-mă că o spun, cel puțin un fake news. Pentru că războiul nu a fost doar cu Ucraina. Și nu înseamnă că rușii au percepția asta și că exagerează această percepție, că se luptă cu occidentalii. Ce vreau să spun este că războiul nu a fost doar cu Ucraina.”

De asemenea, Dungaciu vorbește despre surse media care au dezvăluit culisele acestui război și cum Bruxelles-ul, dar mai ales americanii, ar fi direct implicați, susținând că ideea conform căreia Ucraina ar fi putut, prin forțe proprii, să țină piept Rusiei este o simplă iluzie.

„Ucraina a fost susținută și e susținută în continuare de forțe care sunt dincolo de Ucraina. Numai dacă citim New York Times și dezvăluirile care au fost făcute parțial acolo, o să vedem foarte clar că majoritatea operațiunilor, dacă nu toate, au fost coordonate din Germania, din partea unor generali americani. Deci, ideea că se luptă cu Ucraina și Ucraina rezistă… Hai să fim realiști. Cu tot respectul pentru Ucraina.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”
08:01
Dan Dungaciu: „Nici nu începuse războiul când au început negocierile dintre americani și ruși. Se discutau toate detaliile”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”
07:01
Ion Cristoiu: „Experimentul pandemiei a arătat că popoarele sunt foarte ușor de manipulat prin frică”
ACTUALITATE Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează
06:30
Valentin Stan: Prezența lui Lazurca lângă Nicușor Dan încurcă. Nu poate discuta liber cu liderii cu care se intersectează
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Întâlnirea dintre Trump și Nicușor de la Washington a fost un dezastru diplomatic
06:00
Valentin Stan: Întâlnirea dintre Trump și Nicușor de la Washington a fost un dezastru diplomatic
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”
23:30
Dan Dungaciu: „România a fost presată să meargă la Consiliul pentru Pace, așa că a cerut dispensă de la Bruxelles”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
23:00
Dan Dungaciu: „Dacă se oprește războiul, toată narațiunea europeană se duce pe apa Sâmbetei”
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor Accuweather și ANM
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Eliza Natanticu a suferit un AVC la 36 de ani. Drama care a trimis-o direct în spital
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ziua în care s-a deschis oficial cel mai vechi muzeu din România
FLASH NEWS Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
09:10
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
LEGE Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
08:54
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
POLITICĂ Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
08:47
Toni Neacșu: „Joi, decizia CCR pe pensiile magistraților va ajunge, motivată, la președinte”
CONTROVERSĂ Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
08:30
Rusia nu învinge Ucraina de 4 ani, dar FSB, GRU și SVR au fost menajate. Raționamentul lui Putin și „trauma istorică” a anilor `90: „Imperiul rus a fost distrus de revoluționari, în complicitate cu Occidentul trădător”
ECONOMIE Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
08:13
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul
08:08
Război în Ucraina, ziua 1462. Planul lui Zelenski pentru al 5-lea an de război. Ministrul Apărării de la Kiev a spus totul

Cele mai noi

Trimite acest link pe