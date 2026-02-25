Dan Dungaciu: „Ideea de Rusia vs Ucraina e un fake news. Războiul nu a fost doar cu Ucraina, ci și cu forțele care o susțin”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a comentat culisele războiului din Ucraina, dezvăluind noi perspective cu privire la dinamica acestui conflict. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Dan Dungaciu susține că narativa conform căreia ce se întâmplă în acest moment în Ucraina este doar un conflict între țara atacată și Rusia ar fi una neadevărată și manipulatoare. Analistul susține că, în perspectiva sa, acest război este mai degrabă un paravan pentru adevărata luptă dintre Rusia și Occident.

„Simplul fapt de a pune problema în termeni de Rusia vs. Ucraina este, iertați-mă că o spun, cel puțin un fake news. Pentru că războiul nu a fost doar cu Ucraina. Și nu înseamnă că rușii au percepția asta și că exagerează această percepție, că se luptă cu occidentalii. Ce vreau să spun este că războiul nu a fost doar cu Ucraina.”

De asemenea, Dungaciu vorbește despre surse media care au dezvăluit culisele acestui război și cum Bruxelles-ul, dar mai ales americanii, ar fi direct implicați, susținând că ideea conform căreia Ucraina ar fi putut, prin forțe proprii, să țină piept Rusiei este o simplă iluzie.