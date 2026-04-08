Ștefan Popescu: „America a avut un plan, dar nu l-a dus la capăt. Au crezut că decapitând liderii Iranului ar fi obținut schimbarea regimului”

Ștefan Popescu: „Nu avem o schimbare de regim, este același regim, numai că cei care au venit din urmă sunt mai radicali… Comunicarea politică este altceva. Noi trebuie să fim lucizi.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a explicat cum America a crezut că dacă decapitează liderii iranieni vor obține schimbarea regimului. Acesta a explicat că regimul nu s-a schimbat, iar noii conducători sunt mai radicali. Analistul spune că obiectivul pe care îl avea America era programul nuclear iranian care era o problemă. Diplomatul afirmă că nici Israelul nu era interesat de regimul pe care îl avea Iranul.

„A avut un plan, dar nu l-a îndeplinit. Se întâmplă, erori se întâmplă tot timpul. Adică e clar că America a crezut că omorând, decapitând, să spun linia întâi a regimului eșalonul superior. Începând cu Ayatollahul va obține un rezultat. Nu l-a obținut. Nu avem o schimbare de regim, este același regim, numai că cei care au venit din urmă sunt mai radicali… Comunicarea politică este altceva. Noi trebuie să fim lucizi. Obiectivul Americii era programul nuclear iranian. Asta într-adevăr este o problemă. Programul balistic asta este o chestiune. Dar nu schimbarea de regim. Atenție, nu o interesa nici Israelul. Israelul este interesat de… Are o viziune, mă exprim acum diplomat. De fragmentare. O viziune de fragmentare a ordinii în Orientul Mijlociu, inclusiv a Iranului. Un Iran prietenos ar fi intrat tot în competiție cu Israelul. Deci Israelul n-avea intenția să aibă un stat care are un potențial uriaș, vedeți foarte bine. Adică structural și industria… Construit în timp. Noi ne uităm la rachete, dar industria farmaceutică, nanotehnologiei, universitățile iraniene sunt universități foarte bune. Decizia este o ecuație cu mai multe necunoscute. Și știți partea militară nu a dat aviz pentru această operațiune. Nici CIA-ul… Decizia politică a fost forțată de a se merge la război în Iran.”, a declarat analistul.

