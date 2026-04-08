Ștefan Popescu: „America a avut un plan, dar nu l-a dus la capăt. Au crezut că decapitând liderii Iranului ar fi obținut schimbarea regimului”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ștefan Popescu, diplomat și analist român, a explicat cum America a crezut că dacă decapitează liderii iranieni vor obține schimbarea regimului.

Ștefan Popescu: „Nu avem o schimbare de regim, este același regim, numai că cei care au venit din urmă sunt mai radicali… Comunicarea politică este altceva. Noi trebuie să fim lucizi.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a explicat cum America a crezut că dacă decapitează liderii iranieni vor obține schimbarea regimului. Acesta a explicat că regimul nu s-a schimbat, iar noii conducători sunt mai radicali. Analistul spune că obiectivul pe care îl avea America era programul nuclear iranian care era o problemă. Diplomatul afirmă că nici Israelul nu era interesat de regimul pe care îl avea Iranul.