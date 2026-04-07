Ștefan Popescu: „Americanii nu pot renunța foarte ușor la protecția oferită Israelului”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Ștefan Popescu, diplomat și analist român, a vorbit despre cum America nu poate renunța ușor la protecția oferită Israelului.
Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a vorbit despre cum America nu poate renunța ușor la protecția oferită Israelului. Acesta spune că este mai mult decât o alianță ci este o relație apropiată. Analistul mai spune că Statele din Golf își vor revizui strategia după terminarea acestui război. În cazul în care America renunță la relația cu Israelul, aceasta ar trebui să se repoziționeze. Diplomatul spune că SUA s-ar putea apropia de România, Bulgaria sau Grecia.
„Au nevoie de noi pe termen mai lung, pentru că ei nu se pot dezangaja, de apărarea Israelului. Acolo este mai mult decât o alianță, este o relație foarte apropiată și nu ai cum să o asiguri. Statele din Golf: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, își vor revizui strategiile de apărare după acest război. Pentru că… Ce au constatat? America nu mai are capacitatea să-și protejeze propriile baze, propriile aseturi militare. N-a avut capacitatea. Și încă ceva, activele industriale ale acestor state, vedeți că nu pot fi apărate. Noi nu am avut numai acest episod. În 2019, aceste state, deci de vreo 5, 6, 7 ani, își pun problema dacă America le mai poate garanta securitatea și dacă cooperarea cu America este unica soluție. Gândiți-vă că în 2019, mai și în august. Houthi, niște triburi au lansat niște drone de câteva zeci de mii de dolari asupra unor instalații saudite. Care au trebuit oprite bineînțeles. America n-a mișcat un deget atunci. Aceste state… Ce s-a întâmplat în 2023? Arabia Saudită a început să discute cu Iranul prin China. Deci toate aceste state își vor modifica strategiile lor de apărare și de securitate. Și atunci America, care nu poate lăsa aliatul israelian, pentru că e foarte important. Va trebui să se poziționeze undeva. Unde? România, Bulgaria, Grecia… Se vor gândi și la China, și la Iran…”, a declarat analistul.