Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a declarat, în emisiunea Marius Tucă Show, că statele arabe nu au interes în escaladarea conflictului cu Iranul.  Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul Ștefan Popescu a subliniat importanța verificării surselor. El a atras atenția că în spațiul public există multă „intoxicare” informațională. Potrivit acestuia, orice afirmație despre poziția țărilor arabe trebuie susținută de surse clare și credibile.

Marius Tucă: „Toate țările arabe i-au cerut lui Trump să nu oprească războiul până nu deposedează Iranul de puterea militară.”

Ștefan Popescu: „Cine spune?”

Marius Tucă: „Vă dau articolul.”

Stefan Popescu: „Cine spune? Eu nu cred așa ceva. Vreau să vă spun, este și foarte multă intoxicare și de pildă, eu nu cred scenariul că Arabia Saudită ar fi dorit un război împotriva Iranului. Nu cred absolut deloc.”

Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are nevoie de liniște”

Analistul Ștefan Popescu spune că Arabia Saudită vrea stabilitate. Nu dorește haos în Iran, cum ar fi o schimbare de regim, deși e ostilă regimului șiit de la Teheran.

„Arabia Saudită are nevoie de liniște. Arabia Saudită n-are nevoie nici de haos în Iran, adică o schimbare de regim. În ciuda ostilității sau a puținei iubiri față de regimul șiit de la Teheran” , spune analistul Popescu

Arabia Saudită – Acord Istoric cu Iranul pentru Viziunea 2030

În 2023, Arabia Saudită a semnat cu Iranul, mediat de China, iar pentru a evita instabilitatea și a dezvolta economia prin Viziunea 2030, lucrează cu McKinsey pentru a trece de la petrol la turism, tehnologie și servicii.

„Deci, Arabia Saudită nu a semnat întâmplător, în 2023, acordul de normalizare a relațiilor diplomatice cu Iranul prin China, pentru că Arabia Saudită are Viziunea 2030, programul prin care dorește să-și reconvertească economia” , spune analistul Popescu

Semnalul din 2019: Atacul Houthi și lecția pentru saudiți

În 2019, atacul Houthi a fost un avertisment clar. Prin urmare, Arabia Saudită a înțeles că trebuie să negocieze cu Iranul. Astăzi, ei cer sprijin americanilor, dar evită escaladarea spre război Arabia Saudită Iran.

„În 2019, acel atac al Houthi a fost un semnal pentru Arabia Saudită că trebuie să facă ceva. Adică trebuie să ajungă la un compromis cu Iranul. Nu face altceva decât să ceară sprijinul americanilor, pentru că nu are altceva ce să facă” , conchide analistul. 

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
08:30
Ion Cristoiu: „Castro a introdus o noutate – relația cu presa. Politicienii slabi se tem de presă”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
07:30
Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
07:00
Dan Dungaciu: „Dacă opinia persoanelor este conform cerințelor UE, atunci este bună, dacă nu ajută UE, trebuie cenzurată”
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranul continuă să își vândă petrolul, în timp ce statele vecine stau cu petrolul în rezervă pentru că nu pot trece prin Ormuz
06:30
Valentin Stan: Iranul continuă să își vândă petrolul, în timp ce statele vecine stau cu petrolul în rezervă pentru că nu pot trece prin Ormuz
ACTUALITATE Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum
06:00
Valentin Stan: Niciodată nu s-a întâmplat ca Franța să își activeze dreptul de veto pentru o rezoluție ONU până acum
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”
23:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are mandat de la Bruxelles să păstreze coaliția din România, inclusiv să renunțe la Bolojan”
Mediafax
Zăpada mieilor. Drumarii fac apel ca în minivacanța de Paște să se circule cu prudență, în condiții de iarnă
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Adevarul
Cine a fost, de fapt, Iuda Iscarioteanul? O analiză a specialiștilor moderni asupra profilului psihologic al „vânzătorului de Hristos”
Mediafax
Carne de miel în condiții improprii și mizerie. Amenzi de peste de 3,8 milioane de lei date de ANPC
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Armistițiul cu Iranul. Trump s-a trezit în situația despre care el însuși avertiza: „Când celălalt simte miros de sânge, ești terminat”
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Radare fixe 2026: cand devin active si cum calculeaza viteza medie
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce simbolizează ouăle roșii de Paște și de ce le ciocnim?
AFACERI Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
08:43
Sifonul, din nou la modă în România. Cât câștigă un sifonar în 2026, ca angajat sau antreprenor
RĂZBOI Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
08:30
Armistițiu de Paștele Ortodox în Ucraina. Putin cere reciprocitate din partea Kievului: „Pornim de la faptul că ucrainenii vor urma exemplul Rusiei”
CONTROVERSĂ Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
08:06
Racția dură a lui Trump după presupusele taxele impuse de Iran petrolierelelor în Ormuz: „Ar fi bine să înceteze imediat!”
TEHNOLOGIE Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
08:00
Influența smartphone-ului asupra atenției. De ce nu e bine să ții telefonul mobil în fața ta
IMOBILIARE Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
07:59
Cât costă să te muți la „casa ta” în 2026. Am făcut calculul complet pentru mobilarea unui apartament cu 2 camere. Care sunt costurile ascunse
LIVE 🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”
07:27
🚨 Armistițiu în Iran: Trump critică Iranul pentru proasta gestionare din Ormuz: „Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”

