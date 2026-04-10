Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are un proiect pentru 2030 în care să își dezvolte economia. Nu își permit să aibă dezvoltarea oprită de un asemenea conflict”

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a declarat, în emisiunea Marius Tucă Show, că statele arabe nu au interes în escaladarea conflictului cu Iranul.
Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul Ștefan Popescu a subliniat importanța verificării surselor. El a atras atenția că în spațiul public există multă „intoxicare” informațională. Potrivit acestuia, orice afirmație despre poziția țărilor arabe trebuie susținută de surse clare și credibile.
Marius Tucă: „Toate țările arabe i-au cerut lui Trump să nu oprească războiul până nu deposedează Iranul de puterea militară.”
Ștefan Popescu: „Cine spune?”
Marius Tucă: „Vă dau articolul.”
Stefan Popescu: „Cine spune? Eu nu cred așa ceva. Vreau să vă spun, este și foarte multă intoxicare și de pildă, eu nu cred scenariul că Arabia Saudită ar fi dorit un război împotriva Iranului. Nu cred absolut deloc.”
Ștefan Popescu: „Arabia Saudită are nevoie de liniște”
Analistul Ștefan Popescu spune că Arabia Saudită vrea stabilitate. Nu dorește haos în Iran, cum ar fi o schimbare de regim, deși e ostilă regimului șiit de la Teheran.
„Arabia Saudită are nevoie de liniște. Arabia Saudită n-are nevoie nici de haos în Iran, adică o schimbare de regim. În ciuda ostilității sau a puținei iubiri față de regimul șiit de la Teheran” , spune analistul Popescu
Arabia Saudită – Acord Istoric cu Iranul pentru Viziunea 2030
În 2023, Arabia Saudită a semnat cu Iranul, mediat de China, iar pentru a evita instabilitatea și a dezvolta economia prin Viziunea 2030, lucrează cu McKinsey pentru a trece de la petrol la turism, tehnologie și servicii.
„Deci, Arabia Saudită nu a semnat întâmplător, în 2023, acordul de normalizare a relațiilor diplomatice cu Iranul prin China, pentru că Arabia Saudită are Viziunea 2030, programul prin care dorește să-și reconvertească economia” , spune analistul Popescu
Semnalul din 2019: Atacul Houthi și lecția pentru saudiți
În 2019, atacul Houthi a fost un avertisment clar. Prin urmare, Arabia Saudită a înțeles că trebuie să negocieze cu Iranul. Astăzi, ei cer sprijin americanilor, dar evită escaladarea spre război Arabia Saudită Iran.
„În 2019, acel atac al Houthi a fost un semnal pentru Arabia Saudită că trebuie să facă ceva. Adică trebuie să ajungă la un compromis cu Iranul. Nu face altceva decât să ceară sprijinul americanilor, pentru că nu are altceva ce să facă” , conchide analistul.