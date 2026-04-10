Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite negocieri între statele regiunii. Trump face unele anunțuri pentru a calma piețele”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, analistul Ștefan Popescu a vorbit despre război și pace. El spune că, deși vorbim mult despre conflict și escaladare, există și negocieri de pace.

Potrivit analistului Popescu, există contacte între statele din regiune, prin canale ca Pakistan și Turcia. Totuși, el crede că nu suntem încă într-o fază reală de negocieri.

Marius Tucă: „Vorbim întotdeauna despre război, despre escaladare, despre o intervenție majoră, dar nu vorbim despre pace. Totuși, aflăm din surse oficiale că există și negociări de pace. Credeți că vor duce undeva aceste negocieri?” Ștefan Popescu: „Cred că sunt anumite contacte, sunt anumite negocieri între statele regiunii”

Analistul Ștefan Popescu a mai adăugat că unele declarații publice, de exemplu cele ale lui Donald Trump, pot avea scopul de a calma piețele. Când se spune că se negociază, prețurile scad, iar piețele reacționează imediat.

„Anumite anunțuri pot fi făcute de Donald Trump cu scopul de a calma piețele. Vedeți foarte bine că, în momentul în care spune: „Gata, negociem, ne așezăm la masă!”, impactul asupra prețurilor și a piețelor este imediat vizibil” , spune analistul.

În concluzie, analistul Ștefan Popescu, consideră că negocierile există, dar nu sunt încă decisive. Există un efort diplomatic, dar rezultatele nu se văd deocamdată.