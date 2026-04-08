Ștefan Popescu: „Europenii deja dau de înțeles că trebuie să înceapă discuțiile cu Putin. Sunt curios ce o să facă România”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ștefan Popescu, diplomat și analist român, a vorbit despre cum europenii discută deja cu Putin, în timp ce România nu începe niciun demers diplomatic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ștefan Popescu: „Ce ne facem când premierul belgian spune că trebuie Europa să negocieze cu rușii? Ce ne facem când Macron își trimite consilierul diplomatic la Moscova pentru a-și crea propriile canale? Fiecare țară caută să fie influentă în anumite zone pe care le consideră de interes, importante pentru politica… Păi noi, din păcate, nu prea mai suntem un actor.

Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a vorbit despre cum europenii discută deja cu Putin, în timp ce România nu începe niciun demers diplomatic. Acesta a început prin a se întreba ce face România în timp ce premierul belgian și Macron au început deja discuțiile cu Putin. Analistul susține că fiecare stat își urmărește propriul interes. Diplomatul susține că România nu mai este un actor în politica externă și asta este un lucru negativ.

„Problema este că nivelul educației, de multe ori, a ajuns la o așa stare, încât și dacă le dai informație adevărată, ei nu mai înțeleg. Dar în orice caz, e puțin… Ce ne facem când premierul belgian spune că trebuie Europa să negocieze cu rușii? Ce ne facem când Macron își trimite consilierul diplomatic la Moscova pentru a-și crea propriile canale? Deci, vedeți, lumea, oricum… Nu e vorba că a luat-o razna. Dar fiecare își face calcule și cred că trebuie să ne așteptăm, nu neapărat la surprize. Surprize o să le avem noi… Aici noi nu înțelegem și, din păcate… Păi, oamenii politici vor să rămână la putere. Să știți că asta e un lucru universal și în dictaturi, și în regimuri autoritare, și în democrații. Țările europene își proiectează influența spre spațiul românesc. Problema este ce faci tu… Fiecare țară caută să fie influentă în anumite zone pe care le consideră de interes, importante pentru politica… Păi noi, din păcate, nu prea mai suntem un actor. Asta îmi pare rău. Și nu prea mai avem cu cine… Pentru că trebuie să înțelegi politică externă.”, a explicat analistul.

