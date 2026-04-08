Mircea Lucescu a antrenat România din pasiune. Averea uriașă strânsă de fostul selecționer de-a lungul unei cariere fabuloase

Mircea Lucescu ne-a părăsit, lăsând în urma sa numeroase regrete exprimate de toți iubitorii fotbalului, scrie CANCAN.RO. Fostul selecționer al României și-a dedicat viața „sportului rege”, iar echipa națională a României a fost icoana spre care nu a încetat niciodată să privească.

Revenit pe banca „tricolorilor” în 2024, a făcut-o din pasiune și pentru respectul uriaș pe care l-a purtat față de instituția numită „echipa națională”.

Nu pentru bani, nicidecum pentru vreun orgoliu mărunt.

Ce avere lasă în urmă „Il Luce”

De altfel, după o carieră de 47 de ani în antrenorat, Mircea Lucescu a acumulat o avere impresionantă. Este rodul muncii și al profesionalismului de care a dat dovadă.

Cancan.ro reamintește că a fost cel mai titrat antrenor român din istorie și al 3-lea într-o ierarhie mondială care ține cont de numărul de trofee strânse. Iar acest succes sportiv i-a adus și venituri considerabile, direct proporțional cu performanțele obținute.

„Il Luce” a lucrat ani de zile în Turcia și Ucraina, conducând spre culmile gloriei cele mai puternice și bogate cluburi din aceste două țări. Aici a antrenat Galatasaray și Beșiktaș, respectiv Șahtior Donețk și Dinamo Kiev. Firesc, a fost răsplătit cu salarii considerabile.

În 2020, site-ul ucrainean Champions a scria că, numai în perioada petrecută la Donețk, la gruparea miliardarului Rinat Ahmetov, Lucescu a încasat undeva la 50 de milioane de euro, din salarii și bonusuri.

De asemenea, cu ceva vreme în urmă, jurnalistul Decebal Rădulescu afirma că Mircea Lucescu nu mai antrenează pentru bani, fiind unul dintre cei mai bogați români: „Ce bani, măi?! Vezi că Mircea Lucescu are o avere de 3-400 de milioane de euro!”.

Absolvent de ASE, Lucescu a știut ce înseamnă să gestionezi câștigurile uriașe din fotbal. Astfel, a intrat în afaceri și a făcut o serie de investiții, de la companii de asigurări și până la turism și servicii.

Iar în ultima parte a vieții a fost activ inclusiv pe piața imobiliară. A fost acționar majoritar la Lake Tower SR (60%). Această firmă a raportat, în anul 2024, un profit de 1,1 milioane de euro, la o cifră de afaceri de 3 milioane de euro.

În fine, „nea Mircea” mai era acționar și la Romradiatoare SA, o companie din Brașov producătoare de radiatoare și componente metalice pentru industria auto.

Lucescu, răpus de problemele grave de sănătate

Mircea Lucescu a murit marți seară, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar din Capitală. El intrase în stop cardio-respirator vineri dimineață, cu doar câteva momente înainte de a fi externat. A rămas internat, iar duminică starea lui s-a agravat, fiind transferat la secția de Terapie Intensivă.

„Il Luce” rămâne în istoria fotbalului sportului, un simbol al disciplinei si al determinării, al pasiunii și muncii neobosite.

