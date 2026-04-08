Un adolescent olimpic s-a spânzurat la Iași din cauza unui prieten imaginar cunoscut în mediul online

O comunitate întreagă a fost zguduită de o tragedie chiar înainte de Paște. Gabriel Giurgi, un adolescent în vârstă de 14 ani, a fost găsit spânzurat de un copac, chiar în spatele casei în care locuia cu părinții. Nimeni nu înțelege de ce unul dintre cei mai cuminți și silitori copii din comună a recurs la un asemenea gest.

Potrivit BZI, băiatul era considerat unul dintre cei mai buni copii din comună. Unii susțin că și-ar fi dorit să ajungă preot, însă viața lui s-a încheiat brusc din cauza unui joc online. Puștiul a fost găsit spânzurat de un copac, în spatele casei, de tatăl lui. S-au făcut eforturi pentru ca Gabriel să fie readus la viață, dar, din păcate pentru el, nu s-a mai putut face nimic.

„Era, poate, cel mai cuminte copil din Răducăneni. A trăit într-o familie foarte bună, de oameni credincioși, iubitori. Învăța foarte bine, era olimpic, mergea la biserică. Are o soră la Seminar. Alta, la Iași, la Psihologie. Am auzit că voia să devină preot. Nu știu, este șocant de-a dreptul. Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva. Este o tragedie, chiar de Paște”, a spus un vecin de-al familiei, pentru sursa citată.

În comună se zvonește că Gabriel s-ar fi sinucis din cauza unui prieten imaginar.

„Din ce am înțeles, stătea destul de mult pe rețelele de socializare, pe YouTube, și ar fi jucat un joc în care avea prieteni imaginari. Am înțeles că de acolo ar fi plecat totul. Oricum, telefonul lui era blocat, nu putea fi deschis decât de privirea lui. Nu știe nimeni codul de acces. Părinții ar trebui să fie atenți la ceea ce fac copiii pe internetul ăsta. Uitați unde s-a putut ajunge!”, a spus un localnic.

După moartea tânărului, polițiștii au deschis dosar penal.

„La data de 6 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurală Răducăneni au fost sesizați de către un bărbat cu privire la faptul că l-a găsit decedat pe fiul său în curtea imobilului din comuna Răducăneni. La fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un tânăr de 14 ani. Pe corpul persoanei nu au fost identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și s-a dispus efectuarea autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului”, a transmis Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

sursa foto: BZI

