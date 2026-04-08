Valentin Stan: Toate țările din Golf au susținut continuarea războiului din Iran. I-au cerut președintelui american să nu facă pace

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre faptul că toate țările din Golf susțin continuarea războiului din Iran.
S-a întâmplat un lucru fără echivalent în istoria planetei și e bine că oamenii să știe. Oamenii inteligenți ca doamna Carmen. Sunt foarte mulți care se uită la această emisiune și e bine să le spunem aceste lucruri. Bahrainul nu Statele Unite ale Americii, nu tu, nu eu, a introdus un proiect de rezoluție în consiliul de securitate. Și vreau să spun următorul lucru acest proiect de rezoluție este introdus în contextul în care toate țările din Golf… Toate țările islamice din Golf au cerut lui Donald Trump să nu oprească războiul până nu dezafectează total regimul de teroare din Iran. Oamenii ăștia: Arabia Saudită, Bahrain, Qatarul… Emiratele Arabe Unite care sunt cele mai vehemente. Kuwait… Sunt toate țări islamice. Toate i-au cerut lui Trump. Nu faci pace cu Iran. Oare de ce? Iar Bahrainul a introdus un proiect de rezoluție care urma să cuprindă acea mantra legată de activarea articolului 42 din carta ONU. Care înseamnă ce? Autorizarea din partea consiliului de securitate a unei acțiuni de auto-apărare. Ceea ce înseamnă că poți să faci război legitim sub cartă împotriva Iranului. Pentru a debloca a debloca Strâmtoarea Ormuz. Oricine care dorește să participe la așa ceva. Deci să facă război cu Iranul pentru a debloca strâmtoarea este autorizat de Consiliul de Securitate.