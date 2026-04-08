Ștefan Popescu: „Un cuplu de profesori francezi a fost azi eliberat. Asta ne arată că francezii negociază pe sub mână cu Iranul”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ștefan Popescu a vorbit despre starea de tensiune dintre țările europene și administrația de la Washington. Analistul remarcă faptul că țări precum Franța sau Italia au ales să-și urmeze propriile interese în relația cu Orientul Mijlociu.

Analistul politic Ștefan Popescu susține că Europa nu ar mai funcționa ca un bloc unitar alături de Statele Unite în ceea ce privește conflictul cu Iran. Italia și Franța, spune invitatul, aleg să negocieze pe sub mână cu Iranul pentru a-și atinge propriile obiective. Analistul aduce în vedere un eveniment recent, eliberarea unui cuplu de cetățeni francezi. De asemenea, acesta menționează refuzul Italiei de a oferi acces Statelor Unite prin baza Sigonella spre Iran.

„Europenii au început să negocieze cu iranienii. De pildă, astăzi, un cuplu de francezi, profesori care erau eliberați, adică era un caz la ambasada Franței din noiembrie anul trecut, dar asta ne arată clar că Parisul negociază cu Iranul pe sub mână. Și refuzul italienilor de a permite americanilor, în condițiile în care aveau acord secret, baza Sigonella din Sicilia are legătură și cu o anumită cooperare în materie de servicii, care este subterană, dintre Italia și Iran. Lucrurile se văd clar. E clar că nu e chimie. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, nici de o parte, nici de alta nu e chimie.”

În perspectiva analistului, statele europene vor continua să-și urmeze interesele comerciale și acordurile cu Orientul Mijlociu, fără a ține cont de cererile Statelor Unite.