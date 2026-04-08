Ștefan Popescu: „Un cuplu de profesori francezi a fost azi eliberat. Asta ne arată că francezii negociază pe sub mână cu Iranul”

Malina Maria Fulga
Ștefan Popescu: „Un cuplu de profesori francezi a fost azi eliberat. Asta ne arată că francezii negociază pe sub mână cu Iranul"

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Ștefan Popescu a vorbit despre starea de tensiune dintre țările europene și administrația de la Washington. Analistul remarcă faptul că țări precum Franța sau Italia au ales să-și urmeze propriile interese în relația cu Orientul Mijlociu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Analistul politic Ștefan Popescu susține că Europa nu ar mai funcționa ca un bloc unitar alături de Statele Unite în ceea ce privește conflictul cu Iran. Italia și Franța, spune invitatul, aleg să negocieze pe sub mână cu Iranul pentru a-și atinge propriile obiective. Analistul aduce în vedere un eveniment recent, eliberarea unui cuplu de cetățeni francezi. De asemenea, acesta menționează refuzul Italiei de a oferi acces Statelor Unite prin baza Sigonella spre Iran.

„Europenii au început să negocieze cu iranienii. De pildă, astăzi, un cuplu de francezi, profesori care erau eliberați, adică era un caz la  ambasada Franței din noiembrie anul trecut, dar asta ne arată clar că Parisul negociază cu Iranul pe sub mână. Și refuzul italienilor de a permite americanilor, în condițiile în care aveau acord secret, baza Sigonella din Sicilia are legătură și cu o anumită cooperare în materie de servicii, care este subterană, dintre Italia și Iran. Lucrurile se văd clar. E clar că nu e chimie. Aici sunt de acord cu dumneavoastră, nici de o parte, nici de alta nu e chimie.”

În perspectiva analistului, statele europene vor continua să-și urmeze interesele comerciale și acordurile cu Orientul Mijlociu, fără a ține cont de cererile Statelor Unite.

„Pe de altă parte, care e Europa? Că vedeți că avem Spania de o parte, avem Franța. Nici țările care l-au refuzat pe Trump nu sunt, să știți, aliniate, că fiecare are propriile interese în Orientul Mijlociu. De pildă, francezii. Francezii, care sunt interesele lor? Ei au interese comerciale, au acorduri de apărare în Emirate, în Qatar, în Kuweit. Ei sunt acolo și au compensat o parte din dispozitivul american, dar pentru a-și promova propriile interese. Pe de altă parte, avem și alte state care au poziții ceva mai nuanțate. Dar, știți, este vorba și de interese, și de felul în care percepi capacitatea aliatului tău american.”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Europenii deja dau de înțeles că trebuie să înceapă discuțiile cu Putin. Sunt curios ce o să facă România”
08:00
Ștefan Popescu: „Europenii deja dau de înțeles că trebuie să înceapă discuțiile cu Putin. Sunt curios ce o să facă România”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „America a avut un plan, dar nu l-a dus la capăt. Au crezut că decapitând liderii Iranului ar fi obținut schimbarea regimului”
07:00
Ștefan Popescu: „America a avut un plan, dar nu l-a dus la capăt. Au crezut că decapitând liderii Iranului ar fi obținut schimbarea regimului”
ACTUALITATE Valentin Stan: Cine crede că Israelul o să piardă, iar americanii se vor retrage, se înșală
06:30
Valentin Stan: Cine crede că Israelul o să piardă, iar americanii se vor retrage, se înșală
ACTUALITATE Valentin Stan: Toate țările din Golf au susținut continuarea războiului din Iran. I-au cerut președintelui american să nu facă pace
06:00
Valentin Stan: Toate țările din Golf au susținut continuarea războiului din Iran. I-au cerut președintelui american să nu facă pace
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
23:00
Ștefan Popescu: „Europa nu a avut o poziție comună. Chiar dacă nu au acordat asistență Americii, statele și-au urmat o agendă proprie, nu una comună”
ACTUALITATE Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
22:30
Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
De ce este ariciul un animal mai valoros decât am crede?

