Prima pagină » Știri externe » Planul Iranului în 10 puncte pentru pace cu SUA. Trump îl consideră „o bază viabilă pentru negocieri”

Planul Iranului în 10 puncte pentru pace cu SUA. Trump îl consideră „o bază viabilă pentru negocieri”

Mihai Tănase
Iranul a propus un plan în 10 puncte pentru încheierea conflictului cu SUA. Acordul vizează subiecte sensibile precum sancțiunile , dar și cine va deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Președintele Donald Trump a declarat că documentul este „o bază viabilă pentru negocieri”.

Iranul a prezentat oficial un plan în 10 puncte pentru oprirea conflictului cu Statele Unite ale Americii, în contextul armistițiului mediat de Pakistan, scrie BBC, citat de Mediafax.ro.

Donald Trump, ultimatum pentru Iran | Foto – Mediafax

Potrivit Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran, documentul include cerințe majore precum menținerea controlului asupra Strâmtoarea Ormuz, acceptarea programului de îmbogățire a uraniului și eliminarea tuturor sancțiunilor economice impuse Iranului.

Planul mai prevede retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu, încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi, dar și deblocarea activelor iraniene înghețate în străinătate.

Un alt punct esențial este adoptarea unei rezoluții în cadrul Consiliul de Securitate al ONU, care să ofere caracter obligatoriu acordului în dreptul internațional. Autoritățile de la Teheran susțin că o astfel de decizie „ar constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru națiunea iraniană”.

Strâmtoarea Ormuz, miza strategică a negocierilor

Un element central al planului îl reprezintă extinderea controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, o rută esențială pentru comerțul global cu petrol, prin care tranzitează aproximativ o cincime din producția mondială. Această zonă a fost afectată semnificativ de conflict, fiind parțial blocată încă de la începutul escaladării militare.

De asemenea, se menționează că „Iranul se angajează pe deplin să nu încerce să dețină arme nucleare”, potrivit BBC.

Propunerea vine după avertismentele dure lansate de Donald Trump, care declara anterior că „o întreagă civilizație va muri” în lipsa unui acord. Totodată, liderul de la Casa Albă a anunțat suspendarea bombardamentelor pentru o perioadă de două săptămâni, în urma discuțiilor cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze Asim Munir.

Acesta a precizat că pauza militară ar trebui să reprezinte „o încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a concluzionat că planul transmis de Iran reprezintă „o bază viabilă pentru negocieri”, deschizând astfel calea pentru discuții diplomatice intense în perioada următoare.

Recomandarea autorului

Cele mai noi

Trimite acest link pe