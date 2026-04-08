Guvernul Bolojan taie din rezerva de valută a Ministerului Finanțelor ca să țină sub control împrumuturile din 2026. De câți bani are nevoie statul

Ministerul Finanțelor reduce rezerva de valută de care dispune cu aproximativ 2 mld. euro, astfel încât Guvernul să se împrumute în acest an la un nivel similar cu anul trecut, de circa 265 mld. lei. Finanțele consideră că rezerva de valută a fost consolidată în ultimii ani, iar anul acesta poate fi redusă pentru a mai diminua din împrumuturile noi pe care le contractează statul, conform Profit.ro.

Statul român are în acest an un necesar brut de finanțare de 278,5 mld. lei și urmează ca Ministerul Finanțelor să împrumute o sumă planificată la 265 mld. lei, similar cu anul trecut, iar autoritățile locale, aproximativ 3 mld. lei. Diferența va fi acoperită printr-o reducere cu aproximativ 2 mld. euro, 10 mld. lei, a rezervei de valută a Ministerului Finanțelor.

Ministerul Finanțelor se folosește de resursele din rezerva de valută în loc să se împrumute de pe piața financiară atunci când consideră că băncile și investitorii cer dobânzi prea mari. De altfel, o rezervă la un nivel optim asigură statului flexibilitate pentru a evita momentele nefavorabile sau pentru a refuza mai mult timp dobânzi pe care le considera dezavantajoase. Rezerva este prevăzută în acest moment cu un nivel de până la 4 luni din necesarul brut de finanțare, deci, calculat pentru 2026, de maximum 18 mld. euro, 93 mld. lei.

Guvernul are în fiecare an un necesar brut de finanțare, suma pe care trebuie să o împrumute, compus din suma pentru acoperirea deficitului bugetar și suma de care are nevoie pentru a acoperi datoria veche ce vine la plată în cursul anului. Doar împrumuturile pentru acoperirea deficitului se adaugă la soldul datoriei.

Până la mijlocul lunii trecute, Ministerul Finanțelor a acoperit aproximativ 28% din planul de finanțare prin contractarea de împrumuturi de pe piața internă și externă. De pe intern au fost împrumutate 47 mld. lei, 12,6 mld. lei prin programele Fidelis și Tezuar și 5,5 mld. lei prin plasamente private. De pe extern au fost atrase 27 mld. lei prin emisiuni de euroobligațiuni, 430 mil. euro prin plasamente private sub formă de împrumut și 210 mil. euro prin trageri de la IFI.

De asemenea, pentru trimestrul II al acestui an, Ministerul Finanțelor anunță un volum indicativ cuprins între 20-25 mld. lei. În anul 2026 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de aproximativ 278,5 mld. lei, fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar de circa 6,2% din PIB, aproximativ 127,8 mld. lei, dar și de volumul datoriei de refinanțat în acest an, de aproximativ 150,7 mld. lei.

