Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran"

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ștefan Popescu, diplomat și analist român, a vorbit despre cum nu există la acest moment un orizont de timp pentru terminarea războiului din Iran. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ștefan Popescu: „Deci suntem într-un război de uzură și pentru moment nu avem un orizont de timp pentru care să ne arate sfârșitul acestui război. Președintele Trump ne-a spus două-trei săptămâni acum câteva zile. Dar cred că prin acest ultimatum și poate printr-o operațiune militară de amploare, cred că este în căutarea unei ieșiri.

Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a vorbit despre cum nu există la acest moment un orizont de timp pentru terminarea războiului din Iran. Acesta a început prin a spune că taberele sunt implicate într-un război de uzură. Analistul susține că avantajul este acum de partea Iranului. Cu toate că a suferit daune majore, Iranul are capacități operaționale de a lovi ținte, cu un ritm alert.

„Ambele tabere sunt implicate într-un război de uzură. Pentru moment, avantajul este de partea Iranului, care într-adevăr a suferit distrugeri extraordinare, dar nu aici e problema. Problema este pentru Iran păstrarea capacității operaționale, adică capacitatea de a lovi ținte. Și ne-a dovedit că are o capacitate de a menține un ritm suficient. Și suficient, nu atât pentru blocarea Strâmtorii Ormuz, pe care se insistă atât. Știți, o poți debloca. Problema este industria de petrol și gaze și de produse derivate, de pe urma blocării căreia suferim și noi, pentru că vedeți instalații petroliere… Deci suntem într-un război de uzură și pentru moment nu avem un orizont de timp pentru care să ne arate sfârșitul acestui război. Președintele Trump ne-a spus două-trei săptămâni acum câteva zile. Dar cred că prin acest ultimatum și poate printr-o operațiune militară de amploare, cred că este în căutarea unei ieșiri. Pentru că și americanii plătesc prețul, chiar dacă Statele Unite sunt primul producător mondial de petrol și gaz… Dar galonul a ajuns, media națională federală, la 4 dolari, ceea ce este foarte mult, cu diferențe notabile în California 5,90 dolari, ceea ce este enorm, astronomic. Se apropie și alegerile. Inflația este la nivel mondial în creștere. Investițiile pe care președintele Trump le anunțase în reindustrializare sunt afectate. Pentru că țările care anunțaseră: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul sunt ocupate, au economia blocată.”, a explicat analistul.

Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Digi24
Fulgy, fiul Clejanilor, a fost internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Click
Povestea impresionantă a unui bărbat fără adăpost. A fost angajat la magazinul unde le cerea bani trecătorilor. „Este foarte conștiincios”
Digi24
Cum s-a transformat jefuirea unui camion cu KitKat dintr-o veste proastă într-o oportunitate de aur pentru comunicarea de criză
Cancan.ro
BREAKING | A MURIT Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
O fostă prezentatoare TV a renunțat la presă și s-a mutat cu logodnicul fotbalist în America de Sud: „Cel mai frumos capitol pe care îl încep…”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Intestinul ne poate transmite semnale dacă avem cancer, indică un studiu
FLASH NEWS „Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
22:44
„Mircea Lucescu, vizionarul fotbalului, a murit”. Omagiu deosebit adus de La Gazzetta dello Sport
FLASH NEWS Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
22:31
Ilie Bolojan, marcat de moartea lui Mircea Lucescu: „Mulțumim pentru momentele extraordinare”
FLASH NEWS Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
22:17
Iranul cheamă tinerii să formeze lanțuri umane în jurul țintelor pe care SUA vor să le distrugă. Trump amenință că „o întreagă civilizație va muri”
REACȚIE Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
22:14
Reacția lui Nicușor Dan după decesul marelui antrenor Mircea Lucescu: ”Timp de peste șase decenii a excelat la cel mai înalt nivel”
EXCLUSIV Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
22:13
Gândul publică filmul complet al pozelor regizate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta, reconstituit de procurori pas cu pas în documentele DIICOT. Show-ul s-ar fi numit „Românii au talent să mintă”. Cum au ajuns imaginile principala armă din campania electorală
EXCLUSIV Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul
21:59
Ce declarații a dat Elena Lasconi la DIICOT în scandalul pozelor trucate cu Nicușor Dan, Coldea și Ponta. A primit pozele de la „un fan”. Moșteanu și Seidler spuneau „la partid” că Nicușor Dan este „omul lui Coldea”. Lasconi avea aceeași parolă la toate conturile. Gândul publică documentul

