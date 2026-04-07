Ștefan Popescu: „Pentru moment, nu există un orizont de timp care să arate finalizarea războiului din Iran”

Invitat la Marius Tucă Show, Ștefan Popescu a vorbit despre cum nu există la acest moment un orizont de timp pentru terminarea războiului din Iran. Acesta a început prin a spune că taberele sunt implicate într-un război de uzură. Analistul susține că avantajul este acum de partea Iranului. Cu toate că a suferit daune majore, Iranul are capacități operaționale de a lovi ținte, cu un ritm alert.
„Ambele tabere sunt implicate într-un război de uzură. Pentru moment, avantajul este de partea Iranului, care într-adevăr a suferit distrugeri extraordinare, dar nu aici e problema. Problema este pentru Iran păstrarea capacității operaționale, adică capacitatea de a lovi ținte. Și ne-a dovedit că are o capacitate de a menține un ritm suficient. Și suficient, nu atât pentru blocarea Strâmtorii Ormuz, pe care se insistă atât. Știți, o poți debloca. Problema este industria de petrol și gaze și de produse derivate, de pe urma blocării căreia suferim și noi, pentru că vedeți instalații petroliere… Deci suntem într-un război de uzură și pentru moment nu avem un orizont de timp pentru care să ne arate sfârșitul acestui război. Președintele Trump ne-a spus două-trei săptămâni acum câteva zile. Dar cred că prin acest ultimatum și poate printr-o operațiune militară de amploare, cred că este în căutarea unei ieșiri. Pentru că și americanii plătesc prețul, chiar dacă Statele Unite sunt primul producător mondial de petrol și gaz… Dar galonul a ajuns, media națională federală, la 4 dolari, ceea ce este foarte mult, cu diferențe notabile în California 5,90 dolari, ceea ce este enorm, astronomic. Se apropie și alegerile. Inflația este la nivel mondial în creștere. Investițiile pe care președintele Trump le anunțase în reindustrializare sunt afectate. Pentru că țările care anunțaseră: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul sunt ocupate, au economia blocată.”, a explicat analistul.