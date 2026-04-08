Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul pe care „Il Luce” l-a ales pentru a fi gravat pe cavou

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, în cursul zilei de marți, 7 aprilie 2026. Cu mai bine de un deceniu înainte de trecerea în neființă, marele antrenor și-a ales singur locul de veci. De asemenea, a dorit ca un anumit mesaj să îi fie gravat pe cavou. Vezi mai jos, în articol, unde își va dormi somnul de veci.

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, pe patul de spital. Fostul antrenor și selecționer al echipei Naționale de Fotbal s-a stins din viață, după ce starea de sănătate i s-a agravat considerabil. El ajunsese pe mâinile medicilor după ce a leșinat în timpul unui cantonament cu Naționala României la Mogoșoaia. Înainte de a fi externat, „Il Luce” a suferit un prim infarct. Spitalului Universitar a transmis un comunicat, la scurt timp după deces. Poate fi citit AICI. Acum, familia se pregătește de funeralii.

Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

Cu mai mult de un deceniu în urmă, „Il Luce” își alesese singur locul de veci, precum și mesajul gravat pe cavou. Acesta își va dormi somnul de veci la Cimitirul Bellu din București. Cavoul se află la intrarea în cimitir, pe aleea principală. Mircea Lucescu făcuse toate demersurile necesare pentru a intra în posesia unui loc de veci la Bellu. Cavoul a fost construit cu multă eleganță și atenție. Nu a fost achiziționat „clasic”, ci prin concesionare notarială.

Desigur, marele antrenor și-a dorit să îi fie gravat un anumit mesaj pe cavou. Pentru achiziționarea unui astfel de loc la Cimitirul Bellu, sumele pot ajunge și la câteva zeci de mii de euro.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”, inscripția sculptată pe cavoul familiei Lucescu.

