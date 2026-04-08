„Ghost Murmur”, arma secretă CIA care „aude” inima umană, folosită în operațiunea de salvare a pilotului de F-15 prăbușit în Iran

Mihai Tănase
Operațiunea de salvare a pilotului american de F-15 - Foto: X/@digijordan

CIA a folosit în premieră dispozitivul un dispozitiv revoluționar, capabil să detecteze bătăile inimii de la distanță, pentru a localiza pilotul american de F-15 doborât în Iran. Operațiunea de salvare a implicat tehnologie de ultimă generație și inteligență artificială.

CIA a utilizat un dispozitiv secret numit „Ghost Murmur” pentru a localiza și extrage un aviator american doborât în Iran, potrivit informațiilor publicate de The New York Post.

Tehnologia inovatoare folosește magnetometria cuantică de mare distanță pentru a detecta „amprenta electromagnetică” a bătăilor inimii unei persoane, iar ulterior aceste date sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a elimina zgomotul de fond. Existența acestui sistem a fost confirmată public pentru prima dată de Donald Trump și de directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul unei conferințe la Casa Albă.

Sistemul „Ghost Murmur" – Foto: X/ @digijordan

„Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că „stadionul” cuprinde o mie de mile pătrate de deșert. În condițiile potrivite, dacă inima ta bate, te vom găsi”, a declarat o sursă apropiată programului.

Dispozitivul a fost dezvoltat de Lockheed Martin, prin divizia sa secretă Skunk Works, și a fost testat anterior pe elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk, urmând să fie integrat pe avioane Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Cum a fost găsit pilotul dispărut

Ofițerul american, cunoscut sub indicativul „Dude 44 Bravo”, făcea parte din echipajul unui avion McDonnell Douglas F-15 Eagle doborât și a supraviețuit timp de două zile ascuns într-o crevasă montană, în condiții extrem de dificile.

Zona aridă și lipsită de interferențe electromagnetice a oferit condiții ideale pentru funcționarea sistemului.

„Numele a fost ales pornind de la terminologia medicală. ‘Murmur’ este un termen clinic pentru ritmul cardiac. ‘Ghost’ (fantomă) se referă la o persoană care, practic, a dispărut”, a explicat una dintre surse.

Momentul decisiv a venit atunci când sistemul a reușit să identifice poziția pilotului, însă acesta a fost nevoit să iasă din ascunzătoare pentru a transmite semnalul detectabil.

„A trebuit să iasă din crevasa unde se ascundea pentru a transmite semnalul”, a detaliat sursa.

Misiunea de salvare a implicat sute de militari americani și resurse semnificative. Potrivit declarațiilor făcute de John Ratcliffe, momentul-cheie a fost confirmarea că aviatorul era în viață.

„Această confirmare i-a fost transmisă președintelui de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a afirmat Ratcliffe.

Directorul CIA a subliniat că pilotul era „încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru Agenția Centrală de Informații”. La rândul său, Donald Trump a precizat că detectarea s-a realizat de la o distanță de peste 60 de kilometri.

„Este ca și cum ai căuta acul în carul cu fân, iar CIA a fost incredibilă. Agenția a avut un rol major în găsirea acestui mic punct”

Mediafax
Consumul la pompă a scăzut, estimează industria. Stadiul demersurilor Ministerului Energiei pentru creșterea capacității de rafinare, prin redeschiderea Petrotel
Digi24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Cancan.ro
Bombă! Răzvan Botezatu, primele declarații despre legătura cu EX-ul Codruței Filip
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Adevarul
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Mediafax
Ce predicție tulburătoare despre război face bărbatul care a prezis armistițiul din Iran
Click
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Cancan.ro
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Furtunile de praf de pe Marte generează electricitate și rescriu chimia planetei
