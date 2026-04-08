„Ghost Murmur”, arma secretă CIA care „aude” inima umană, folosită în operațiunea de salvare a pilotului de F-15 prăbușit în Iran

CIA a folosit în premieră dispozitivul un dispozitiv revoluționar, capabil să detecteze bătăile inimii de la distanță, pentru a localiza pilotul american de F-15 doborât în Iran. Operațiunea de salvare a implicat tehnologie de ultimă generație și inteligență artificială.

CIA a utilizat un dispozitiv secret numit „Ghost Murmur” pentru a localiza și extrage un aviator american doborât în Iran, potrivit informațiilor publicate de The New York Post.

Tehnologia inovatoare folosește magnetometria cuantică de mare distanță pentru a detecta „amprenta electromagnetică” a bătăilor inimii unei persoane, iar ulterior aceste date sunt analizate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a elimina zgomotul de fond. Existența acestui sistem a fost confirmată public pentru prima dată de Donald Trump și de directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul unei conferințe la Casa Albă.

„Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că „stadionul” cuprinde o mie de mile pătrate de deșert. În condițiile potrivite, dacă inima ta bate, te vom găsi”, a declarat o sursă apropiată programului.

Dispozitivul a fost dezvoltat de Lockheed Martin, prin divizia sa secretă Skunk Works, și a fost testat anterior pe elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk, urmând să fie integrat pe avioane Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Cum a fost găsit pilotul dispărut

Ofițerul american, cunoscut sub indicativul „Dude 44 Bravo”, făcea parte din echipajul unui avion McDonnell Douglas F-15 Eagle doborât și a supraviețuit timp de două zile ascuns într-o crevasă montană, în condiții extrem de dificile.

Zona aridă și lipsită de interferențe electromagnetice a oferit condiții ideale pentru funcționarea sistemului.

„Numele a fost ales pornind de la terminologia medicală. ‘Murmur’ este un termen clinic pentru ritmul cardiac. ‘Ghost’ (fantomă) se referă la o persoană care, practic, a dispărut”, a explicat una dintre surse.

Momentul decisiv a venit atunci când sistemul a reușit să identifice poziția pilotului, însă acesta a fost nevoit să iasă din ascunzătoare pentru a transmite semnalul detectabil.

„A trebuit să iasă din crevasa unde se ascundea pentru a transmite semnalul”, a detaliat sursa.

Misiunea de salvare a implicat sute de militari americani și resurse semnificative. Potrivit declarațiilor făcute de John Ratcliffe, momentul-cheie a fost confirmarea că aviatorul era în viață.

„Această confirmare i-a fost transmisă președintelui de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a afirmat Ratcliffe.

Directorul CIA a subliniat că pilotul era „încă invizibil pentru inamic, dar nu și pentru Agenția Centrală de Informații”. La rândul său, Donald Trump a precizat că detectarea s-a realizat de la o distanță de peste 60 de kilometri.

„Este ca și cum ai căuta acul în carul cu fân, iar CIA a fost incredibilă. Agenția a avut un rol major în găsirea acestui mic punct”

