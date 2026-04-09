Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu, diplomat și analist, a vorbit despre implicațiile strategice ale conflictului din Orientul Mijlociu și despre poziția Statelor Unite. Invitatul a spus că situația actuală ar putea avea efecte inverse față de cele urmărite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ștefan Popescu a explicat că istoria conflictelor militare arată limitele marilor puteri în atingerea obiectivelor strategice. Există riscul ca actuala situație să ducă la un blocaj pentru Statele Unite.

Ștefan Popescu: „În momentul când o mare putere nu reușește să își îndeplinească obiectivele, să știți că înseamnă înfrângere strategică”

Analistul a prezentat un exemplu din istorie pentru a explica dificultățile intervențiilor militare. El a spus că eșecul în atingerea obiectivelor duce inevitabil la consecințe strategice.

„În Vietnam, ce s-a întâmplat în 1975? Au aruncat 7,9 milioane de tone de bombe. Sovieticii în Afganistan, pe urmă americanii în Afganistan. În momentul când o mare putere nu reușește să își îndeplinească obiectivele, să știți că înseamnă înfrângere strategică. Eu nu vreau asta pentru că ne afectează și pe noi. Uitați economia.”, spune el.

Iranul ar putea accelera programul nuclear

Invitatul a avertizat că presiunea militară asupra Iranului ar putea avea efectul opus celui dorit. Teheranul ar putea fi și mai motivat să își dezvolte capacitățile strategice.