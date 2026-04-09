Ștefan Popescu: „Iranul este și mai stimulat acum să ajungă la statutul de putere nucleară instalată și să își întărească puterea balistică”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu, diplomat și analist, a vorbit despre implicațiile strategice ale conflictului din Orientul Mijlociu și despre poziția Statelor Unite. Invitatul a spus că situația actuală ar putea avea efecte inverse față de cele urmărite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Ștefan Popescu a explicat că istoria conflictelor militare arată limitele marilor puteri în atingerea obiectivelor strategice. Există riscul ca actuala situație să ducă la un blocaj pentru Statele Unite.
Analistul a prezentat un exemplu din istorie pentru a explica dificultățile intervențiilor militare. El a spus că eșecul în atingerea obiectivelor duce inevitabil la consecințe strategice.
„În Vietnam, ce s-a întâmplat în 1975? Au aruncat 7,9 milioane de tone de bombe. Sovieticii în Afganistan, pe urmă americanii în Afganistan. În momentul când o mare putere nu reușește să își îndeplinească obiectivele, să știți că înseamnă înfrângere strategică. Eu nu vreau asta pentru că ne afectează și pe noi. Uitați economia.”, spune el.
Invitatul a avertizat că presiunea militară asupra Iranului ar putea avea efectul opus celui dorit. Teheranul ar putea fi și mai motivat să își dezvolte capacitățile strategice.
„Caut să am numai o viziune onestă. Din păcate, aici avem toate elementele unui impas cu privire la Statele Unite ale Americii. Statele Unite sunt într-un impas în acest moment. Ce observăm? O să vă supăr și o să mă hazardez cu o altă concluzie. Eu cred că Iranul este și mai stimulat să ajungă la statutul de putere nucleară instalată, adică complet în acest moment. Și să-și crească și să-și amelioreze programul balistic în acest moment.”, afirmă acesta.