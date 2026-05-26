26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 26 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 26 mai 1964, în New York, Lenny Kravitz este un artist american complet: cântăreț, compozitor, multi-instrumentist, producător muzical și actor. A devenit celebru pentru combinația originală dintre rock, funk, soul, reggae și blues. La o vârstă fragedă a început să cânte la mai multe instrumente, iar la începutul anilor ‘90 a devenit celebru datorită vocii sale distinctive și imaginii nonconformiste. Albumul său de debut, Let Love Rule (1989), i-a adus atenția criticilor, însă succesul internațional a venit cu piese precum Are You Gonna Go My Way”, Fly Away și Again. De-a lungul carierei, a câștigat mai multe premii importante, inclusi patru premii Grammy consecutive pentru “Best Male Rock Vocal Performance”. S-a remarcat și ca actor, apărând în filme precum The Hunger Games. Artistul a fost căsătorit cu Lisa Bonet, iar fiica lor, actrița Zoë Kravitz, este una dintre cele mai populare vedete ale generației actuale. Astăzi, Lenny Kravitz continuă să fie activ în muzică și să susțină concerte în întreaga lume, iar publicul îl apreciază pentru autenticitatea sa şi energia spectacolelor live.

Ray Liotta a fost un actor american apreciat pentru intensitatea interpretărilor și pentru rolurile memorabile din filme polițiste și drame. S-a născut pe 18 decembrie 1954 în New Jersey și a devenit cunoscut la nivel internațional datorită talentului său de a interpreta personaje complexe și carismatice. Cel mai celebru rol al său a fost cel al gangsterului Henry Hill în filmul Goodfellas, regizat de Martin Scorsese. Filmul este considerat unul dintre cele mai importante din istoria cinematografiei, iar prestația lui Ray Liotta i-a adus recunoaștere mondială. De-a lungul carierei, actorul a jucat și în alte producții importante precum Field of Dreams, Cop Land și Hannibal. El s-a remarcat prin vocea distinctivă, privirea intensă și capacitatea de a interpreta atât personaje dure, cât și personaje vulnerabile. Actorul a murit pe 26 mai 2022, în timpul filmărilor pentru un nou proiect cinematografic. Moștenirea sa artistică rămâne importantă în lumea filmului, iar rolurile sale continuă să fie apreciate de public și critici din întreaga lume.

Inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră a avut loc la 26 mai 1984, în prezența liderului comunist Nicolae Ceaușescu. Proiectul a fost prezentat de regimul de atunci drept una dintre cele mai mari realizări inginerești ale României socialiste. Canalul leagă fluviul Dunărea de portul Constanța și de Marea Neagră, scurtând semnificativ traseul navelor comerciale către mare. Construcția sa a început în perioada comunistă și a implicat eforturi uriașe, atât financiare, cât și umane. Deși inaugurarea a fost intens promovată ca un succes economic și tehnologic, proiectul rămâne controversat din cauza condițiilor grele de muncă și a folosirii deținuților politici în primele etape ale construcției, în anii ‘50. Canalul Dunăre-Marea Neagră este astăzi una dintre cele mai importante căi navigabile din România și un simbol al unei epoci marcate de ambiții gigantice și sacrificii umane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1877: Isadora Duncan 🇺🇸🩰 creatoare a unui stil expresiv în arta dansului, inspirat din dansul antic grecesc, care a influențat coreografia modernă a secolului al XX-lea

🎂1907: John Wayne 🇺🇸🎬 În 1969 a câștigat Oscarul pentru rolul său din True Grit. În patru decenii de actorie, a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford

🎂1920: John Dall 🇺🇸🎬 Rope (1948), Gun Crazy (1950)

🎂1926: Miles Davis 🇺🇸🎺 trompetist și compozitor american de jazz, una din cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazz-ului

🎂1939: Sergiu Celac 🇷🇴🗣️ politician și fost ministru de externe

🎂1949: Philip Michael Thomas 🇺🇸🎬 Miami Vice (1984 – 1990), Noi siamo angeli (1997)

🎂1959: Kevin Gage 🇺🇸🎬 Heat (1995), G.I. Jane (1997), Double Tap (1997), Point Blank (1998), X-Men (2000), Fantastic Four (2005), Elektra (2005), Blow (2001), Big Stan (2007), Iron Man (2008)

🎂1962: Black (Colin Vearncombe) 🇬🇧🎤 cunoscut la nivel mondial datorită melodiei Wonderful Life (1987). A decedat în urma unui accident rutier (2016)

🎂1964: Lenny Kravitz 🇺🇸🎤 A câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance patru ani la rând, 1999 – 2002

🎂1966: Helena Bonham Carter 🇬🇧🎬 Mary Shelley’s Frankenstein (1994), Fight Club (1999), Planet of the Apes (2001), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), The Lone Ranger (2013)

🎂1970: Alex Garland 🇺🇸🎥 Ex Machina (2014), Annihilation (2018), Civil War (2024)

🎂1975: Lauryn Hill 🇺🇸🎤 fostă membră Fugees

🎂1987: Vescan 🇷🇴🎤 rapper

Decese 🕯

🕯️1995: Ștefan Bănică 🇷🇴🎬

🕯️2005: Liviu Tudan 🇷🇴🎸 basist și compozitor, membru al trupei Roșu și Negru

🕯️2008: Sydney Pollack 🇺🇸🎬 regizor, producător și actor, câștigător Oscar în 1985 cu Departe de Africa (Out of Africa). A regizat mai bine de 21 de filme, a jucat în peste 30 de filme și a produs peste 44

🕯️2010: Jean Constantin 🇷🇴🎬

🕯️2018: Alan Bean 🇺🇸🧑🏻‍🚀 al patrulea om care a pășit pe suprafața Lunii

🕯️2022: Andrew Fletcher 🇬🇧🎹 (Depeche Mode)

🕯️2022: Ray Liotta 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolurile Henry Hill în Băieți buni (Goodfellas), Shoeless Joe Jackson în Terenul de baseball (Field of Dreams) sau Tommy Vercetti din jocul video Grand Theft Auto: Vice City

🕯️2022: Alan White 🇬🇧🥁 baterist Yes

Evenimente📋

📋🇬🇪 Georgia – Ziua națională

Calendar 🗒️

🗒️451: Are loc Bătălia de la Avarayr între rebeli armeni creștini conduși de Vardan Mamikonian și Imperiul Sasanid. Imperiul învinge militarii armeni, dar le garantează libertatea de a practica în mod deschis creștinismul

🗒️1293: Un cutremur lovește Kamakura, Kanagawa, Japonia, omorând în jur de 23.000 de oameni

🗒️1488: Construirea bisericii „Sf. Gheorghe” de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare

🗒️1538: Geneva îl alungă din oraș pe Jean Calvin și pe adepții săi. Calvin trăiește în exil la Strasbourg în următorii trei ani

🗒️1679: A început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino

🗒️1805: Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu Coroana de fier a regilor longobarzi în Domul din Milano

🗒️1896: Nicolae al II-lea devine ultimul țar al Rusiei imperiale

🗒️1896: A fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average

🗒️1920: Constantin Brâncuși a participat, la Paris, la „Festivalul Dada”, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre Dadaisme”

🗒️1940: Începe Bătălia de la Dunkirk, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de către înaintarea rapidă a trupelor germane

🗒️1967: The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

🗒️1984: Nicolae Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

🗒️1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european

