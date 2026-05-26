Prima pagină » Actualitate » 26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră

Elena Stănică-Ezeanu
26 Mai, calendarul zilei: Lenny Kravitz împlinește 62 de ani. Moare Ray Liotta. Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 26 mai. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Născut pe 26 mai 1964, în New York, Lenny Kravitz este un artist american complet: cântăreț, compozitor, multi-instrumentist, producător muzical și actor. A devenit celebru pentru combinația originală dintre rock, funk, soul, reggae și blues. La o vârstă fragedă a început să cânte la mai multe instrumente, iar la începutul anilor ‘90 a devenit celebru datorită vocii sale distinctive și imaginii nonconformiste. Albumul său de debut, Let Love Rule (1989), i-a adus atenția criticilor, însă succesul internațional a venit cu piese precum Are You Gonna Go My Way”, Fly Away și Again. De-a lungul carierei, a câștigat mai multe premii importante, inclusi patru premii Grammy consecutive pentru “Best Male Rock Vocal Performance”. S-a remarcat și ca actor, apărând în filme precum The Hunger Games. Artistul a fost căsătorit cu Lisa Bonet, iar fiica lor, actrița Zoë Kravitz, este una dintre cele mai populare vedete ale generației actuale. Astăzi, Lenny Kravitz continuă să fie activ în muzică și să susțină concerte în întreaga lume, iar publicul îl apreciază pentru autenticitatea sa şi energia spectacolelor live.

Lenny Kravitz

Ray Liotta a fost un actor american apreciat pentru intensitatea interpretărilor și pentru rolurile memorabile din filme polițiste și drame. S-a născut pe 18 decembrie 1954 în New Jersey și a devenit cunoscut la nivel internațional datorită talentului său de a interpreta personaje complexe și carismatice. Cel mai celebru rol al său a fost cel al gangsterului Henry Hill în filmul Goodfellas, regizat de Martin Scorsese. Filmul este considerat unul dintre cele mai importante din istoria cinematografiei, iar prestația lui Ray Liotta i-a adus recunoaștere mondială. De-a lungul carierei, actorul a jucat și în alte producții importante precum Field of Dreams, Cop Land și Hannibal. El s-a remarcat prin vocea distinctivă, privirea intensă și capacitatea de a interpreta atât personaje dure, cât și personaje vulnerabile. Actorul a murit pe 26 mai 2022, în timpul filmărilor pentru un nou proiect cinematografic. Moștenirea sa artistică rămâne importantă în lumea filmului, iar rolurile sale continuă să fie apreciate de public și critici din întreaga lume.

Ray Liotta

Inaugurarea Canalului Dunăre-Marea Neagră a avut loc la 26 mai 1984, în prezența liderului comunist Nicolae Ceaușescu. Proiectul a fost prezentat de regimul de atunci drept una dintre cele mai mari realizări inginerești ale României socialiste. Canalul leagă fluviul Dunărea de portul Constanța și de Marea Neagră, scurtând semnificativ traseul navelor comerciale către mare. Construcția sa a început în perioada comunistă și a implicat eforturi uriașe, atât financiare, cât și umane. Deși inaugurarea a fost intens promovată ca un succes economic și tehnologic, proiectul rămâne controversat din cauza condițiilor grele de muncă și a folosirii deținuților politici în primele etape ale construcției, în anii ‘50. Canalul Dunăre-Marea Neagră este astăzi una dintre cele mai importante căi navigabile din România și un simbol al unei epoci marcate de ambiții gigantice și sacrificii umane.

Canalul Dunăre-Marea Neagră

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1877: Isadora Duncan 🇺🇸🩰 creatoare a unui stil expresiv în arta dansului, inspirat din dansul antic grecesc, care a influențat coreografia modernă a secolului al XX-lea
🎂1907: John Wayne 🇺🇸🎬 În 1969 a câștigat Oscarul pentru rolul său din True Grit. În patru decenii de actorie, a apărut în 250 de filme. Dintre acestea, majoritatea au fost regizate de John Ford
🎂1920: John Dall 🇺🇸🎬 Rope (1948), Gun Crazy (1950)
🎂1926: Miles Davis 🇺🇸🎺 trompetist și compozitor american de jazz, una din cele mai influente, inovatoare și originale personalități muzicale din istoria jazz-ului
🎂1939: Sergiu Celac 🇷🇴🗣️ politician și fost ministru de externe
🎂1949: Philip Michael Thomas 🇺🇸🎬 Miami Vice (1984 – 1990), Noi siamo angeli (1997)
🎂1959: Kevin Gage 🇺🇸🎬 Heat (1995), G.I. Jane (1997), Double Tap (1997), Point Blank (1998), X-Men (2000), Fantastic Four (2005), Elektra (2005), Blow (2001), Big Stan (2007), Iron Man (2008)
🎂1962: Black (Colin Vearncombe) 🇬🇧🎤 cunoscut la nivel mondial datorită melodiei Wonderful Life (1987). A decedat în urma unui accident rutier (2016)
🎂1964: Lenny Kravitz 🇺🇸🎤 A câștigat premiul Grammy pentru Best Male Rock Vocal Performance patru ani la rând, 1999 – 2002
🎂1966: Helena Bonham Carter 🇬🇧🎬 Mary Shelley’s Frankenstein (1994), Fight Club (1999), Planet of the Apes (2001), Charlie and the Chocolate Factory (2005), Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007), The Lone Ranger (2013)
🎂1970: Alex Garland 🇺🇸🎥 Ex Machina (2014), Annihilation (2018), Civil War (2024)
🎂1975: Lauryn Hill 🇺🇸🎤 fostă membră Fugees
🎂1987: Vescan 🇷🇴🎤 rapper

Decese 🕯

🕯️1995: Ștefan Bănică 🇷🇴🎬
🕯️2005: Liviu Tudan 🇷🇴🎸 basist și compozitor, membru al trupei Roșu și Negru
🕯️2008: Sydney Pollack 🇺🇸🎬 regizor, producător și actor, câștigător Oscar în 1985 cu Departe de Africa (Out of Africa). A regizat mai bine de 21 de filme, a jucat în peste 30 de filme și a produs peste 44
🕯️2010: Jean Constantin 🇷🇴🎬
🕯️2018: Alan Bean 🇺🇸🧑🏻‍🚀 al patrulea om care a pășit pe suprafața Lunii
🕯️2022: Andrew Fletcher 🇬🇧🎹 (Depeche Mode)
🕯️2022: Ray Liotta 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolurile Henry Hill în Băieți buni (Goodfellas), Shoeless Joe Jackson în Terenul de baseball (Field of Dreams) sau Tommy Vercetti din jocul video Grand Theft Auto: Vice City
🕯️2022: Alan White 🇬🇧🥁 baterist Yes

Evenimente📋

📋🇬🇪 Georgia – Ziua națională

Calendar 🗒️

🗒️451: Are loc Bătălia de la Avarayr între rebeli armeni creștini conduși de Vardan Mamikonian și Imperiul Sasanid. Imperiul învinge militarii armeni, dar le garantează libertatea de a practica în mod deschis creștinismul
🗒️1293: Un cutremur lovește Kamakura, Kanagawa, Japonia, omorând în jur de 23.000 de oameni
🗒️1488: Construirea bisericii „Sf. Gheorghe” de la Voroneț, ctitoria lui Ștefan cel Mare
🗒️1538: Geneva îl alungă din oraș pe Jean Calvin și pe adepții săi. Calvin trăiește în exil la Strasbourg în următorii trei ani
🗒️1679: A început construirea ansamblului arhitectural Mănăstirea Cotroceni, ctitorie a lui Șerban Cantacuzino
🗒️1805: Napoleon Bonaparte este încoronat rege al Italiei cu Coroana de fier a regilor longobarzi în Domul din Milano
🗒️1896: Nicolae al II-lea devine ultimul țar al Rusiei imperiale
🗒️1896: A fost publicat pentru prima oară indicele bursier Dow Jones Industrial Average
🗒️1920: Constantin Brâncuși a participat, la Paris, la „Festivalul Dada”, fiind unul dintre semnatarii manifestului intitulat „Contre Cubisme, contre Dadaisme”
🗒️1940: Începe Bătălia de la Dunkirk, numele sub care este cunoscută evacuarea forțelor Aliaților care fuseseră separate de principalele trupe ale defensivei franceze de către înaintarea rapidă a trupelor germane
🗒️1967: The Beatles lansează albumul Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
🗒️1984: Nicolae Ceaușescu inaugurează Canalul Dunăre-Marea Neagră
🗒️1986: Comunitatea Europeană adoptă steagul european

CITEȘTE ȘI:

25 Mai, calendarul zilei: Cillian Murphy împlinește 50 de ani. Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți

24 Mai, calendarul zilei: 22 de ani de la tragedia cauzată de explozia de la Mihăilești. Priscilla Presley împlinește 81 de ani, Bob Dylan 85

23 Mai, calendarul zilei: Actrița Joan Collins împlinește 93 de ani, Gabriel Liiceanu 84. Sunt împușcați Bonnie și Clyde

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
07:35
Război în Ucraina, ziua 1.552. Zelenski: „Ucraina rămâne fără sprijin crucial pentru sistemele antibalistice”
ACTUALITATE Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR
07:00
Valentin Stan: Mă întreb cum se poate duce Bolojan în fața Comisiei Europene să le ceară împrumuturi, dar nu a fost în stare să livreze proiectele din jaloanele PNRR
ACTUALITATE Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
06:30
Valentin Stan: Guvernul a pregătit lege a salarizării care distruge anumite categorii profesionale, dar politicienii și-au mărit salariile
ACTUALITATE Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
06:00
Valentin Stan: Politicienii României nu livrează pentru români, ci pentru interesele Germaniei, în timp ce românii suferă din cauza problemelor economice ale țării
VIDEO EXCLUSIV Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
06:00
Treabă românească făcută pe linia 5, unde călătorii se adăpostesc după stâlpi, în lipsa unor copertine. La ore de vârf, tramvaiul se blochează în trafic din cauza mașinilor, în „orașul stâlpișorilor”
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Presiune pe Apple și Nvidia după anunțul Huawei! Ce pregătește compania chineză?
AUTO Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
08:00
Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”
AUTO Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
07:51
Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas
SPORT Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
07:34
Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”
FLASH NEWS Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
07:21
Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
07:10
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe