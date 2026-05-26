Vrei să-ți iei mașină din Germania? Cât te costă și ce trebuie să faci, pas cu pas.

Din ce în ce mai mulți români aleg să își cumpere o mașină din Germania, crezând că avantajele sunt mult mai mari decât în țară. Printre criteriile cele mai importante pe care aceștia le iau în considerare se numără prețul, dotările, dar și numărul de kilometri mai redus, scrie Ziarul Românesc.de.

Piața auto din Germania rămâne una dintre cele mai atractive din Europa, datorită ofertei variate și numărului mare de mașini bine întreținute. Multe vehicule provin din leasing sau flote de firmă, având istoric de service clar și revizii efectuate la timp. Chiar și după adăugarea costurilor de transport și înmatriculare, multe modele rămân mai ieftine decât cele similare de pe piața din România.

Totuși, în spatele ofertelor atractive se pot afla costuri ascunse, mai ales dacă sunt făcute și câteva greșeli la care mulți cumpărători nu se gândesc întotdeauna. Astfel, multe persoane descoperă doar după ce au achiziționat autovehiculul că există anumite defecte ascunse sau că au fost chiar înșelați.

Ce presupune importul unei mașini din Germania

Importul unei mașini din Germania nu este complicat, dar presupune câțiva pași esențiali: verificarea istoricului și a codului VIN, transportul în România, apoi traducerea actelor, inspecția tehnică, asigurarea și înmatricularea. La prețul mașinii se adaugă transportul, taxele și eventualele comisioane.

Cea mai frecventă greșeală este alegerea unei mașini doar în funcție de preț. Modelele foarte ieftine pot ascunde kilometri modificați, accidente sau defecte costisitoare. Specialiștii recomandă verificarea atentă a documentelor și cumpărarea de la dealeri de încredere.

