Ce spune CEO-ul Uber despre fiul său de 18 ani. Care ar fi marele avantaj al ridesharing-ului: „Mă înnebunește lucrul ăsta”

Generația Z nu mai vrea să conducă mașini și preferă ridesharing-ul, spune Dana Khodrowshahi, CEO-ul Uber, potrivit Fortune.com. Fiul său nu face excepție.

„Mă înnebunește lucrul ăsta”, spune șeful Uber. „Fiul meu are peste 18 ani… încerc să-l conving să-și ia permis de conducere, dar Uber l-a „eliberat””.

Potrivit lui Khosrowshahi, comoditatea ridesharing-ului pentru generația tânără are „un efect vizibil asupra statisticilor privind proprietarii de mașini”.

Între 1983 și 2022, numărul tinerilor de 18 ani cu permis auto din SUA a scăzut de la 80% la 60%, potrivit autorităților americane.

Începând cu 2000, procentul în rândul celor de 16 ani a scăzut cu 25%, în spectrul celor care au permis de conducere.

Tinerii nu mai sunt interesați de condus și preferă Uber sau alte platforme de ridesharing. Un studiu din 2013, realizat de Universitatea din Michigan, a arătat că, din 618 adulți fără permis, 37% au spus că sunt prea ocupați să facă școala, în timp ce 32% au motivat că deținerea și întreținerea unei mașini este prea scumpă.

Uber a văzut oportunitatea și, în urmă cu 3 ani, a lansat conturile pentru adolescenții sub 18 ani, care pot călători singuri într-o mașină Uber.

Mai mult, compania a implementat tehnologii prin care părinții pot urmări în timp real unde se află copilul lor, pe un anumit drum efectuat cu Uber.

Se mai merită sau nu să ai o mașină?

Deși Khosrowshahi s-a plâns că fiul său a renunțat la ceea ce el considera un ritual de trecere specific adolescenței, speranțele sale pentru viitorul Uber depind de faptul ca Generația Z să continue să evite condusul. Directorul executiv a promovat de mult timp potențialul serviciilor de ridesharing de a diminua atractivitatea deținerii unei mașini. În 2019, înainte de IPO-ul Uber, el a spus că firma sa va face pentru deținerea unei mașini ceea ce Netflix și alte servicii de streaming au făcut pentru televiziunea prin cablu, reducând oportunitățile de utilizare ale unui produs considerat cândva indispensabil.

În timp ce gigantul ridesharing mizează pe faptul că tot mai puțini oameni vor cumpăra mașini, numărul vehiculelor înmatriculate în SUA a crescut cu 8%, de la aproximativ 263 de milioane în 2015 la peste 284 de milioane în 2023, potrivit datelor Federal Highway Administration. Pe de altă parte, vechimea mașinilor aflate pe șosele a continuat să crească, conform datelor S&P Global, ceea ce sugerează că presiunile economice îi pot descuraja pe consumatori să cumpere mașini în ritmul actual.

Uber vrea să liniștească temerile consumatorilor legate de economie, introducând în 2025 o funcție „route share”, care oferă servicii de tip shuttle pe rute fixe, la un cost mai accesibil pentru navetiști. Criticii au ironizat funcția, spunând că încearcă pur și simplu să recreeze transportul public, însă Khosrowshahi a declarat pentru Decoder că Uber nu este interesată să concureze cu transportul în comun. Șeful Uber a spus în schimb că vede serviciul de împărțire a traseelor ca fiind complementar autobuzelor și trenurilor, deoarece unele persoane pot prefera ridesharing-ul pentru anumite ocazii, cum ar fi vizitarea unui prieten.

Compania de ridesharing rămâne concentrată pe eliminarea nevoii de noi mașini pe șosele, a insistat Khosrowshahi.

