Pensionarii din România pot pierde 2.800 lei la pensie. Greșeala aparent banală care îi poate lăsa fără bani.

Mulți români plătesc mii de lei pentru documente neconforme, care nu le aduc niciun beneficiu la pensie. Mai grav, unii pensionari ajung să plătească pentru acte emise de firme fără autorizație, scrie Newsweek.

Pentru a obține documente care să îi ajute să se pensioneze mai devreme sau care să le mărească pensia, unii pensionari apelează la anumite firme. Unele dintre aceste documente pot fi prezentate de pensionari în cadrul procesului de recalculare a pensiilor pentru a demonstra că au avut venituri nepermanente care nu au fost luate în calcul la stabilirea pensiei. Alți pensionari au nevoie de documente de la foștii angajatori pentru a dovedi că au lucrat în condiții speciale sau deosebite, astfel încât să poată ieși mai devreme la pensie.

Ce presupune înșelătoria

Un pensionar care a avut nevoie de astfel de documente pentru a se pensiona mai devreme a apelat la serviciile unei firme de arhivare. Bărbatul a plătit 2800 de lei și a primit documentele necesare. Totuși, când le-a prezentat, acestea au fost respinse de către Casa de Pensii. Motivul? Firma de arhivare nu mai era autorizată.

„Am primit decizia de respingere la cererea mea de pensionare. Motivarea – adeverințele eliberate de la firma Archivum XYZ și pentru care am plătit 2800 lei nu sunt valabile. Firma respectiva nu mai este autorizată să elibereze adeverințe de vechime în muncă”, a scris pensionarul.

Pensionarul are două variante: să identifice firma de arhivare care deține arhiva fostului angajator și să solicite o nouă adeverință sau să se adreseze Inspectoratului Teritorial de Muncă, deși șansele de rezolvare sunt mici.

