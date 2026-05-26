Prima pagină » Sport » Costel Gâlcă, după ultimul său meci pe banca Rapidului: ”Dacă eu luam deciziile, erau total diferite / Trebuia să am alte clauze în contract”

Costel Gâlcă nu s-a mai abținut după ultimul său meci pe banca Rapidului și a criticat dur conducerea clubului. După remiza albă cu Universitatea Craiova, scor 0-0, în ultima etapă a play-off-ului Superligii, tehnicianul și-a exprimat dezamăgirea față de modul în care au fost gestionate lucrurile în Giulești.

Gâlcă a spus lucrurilor pe nume, după ultimul său meci pe banca Rapidului

Antrenorul a recunoscut că regretă anumite aspecte legate de contractul său și a sugerat că ar fi trebuit să își negocieze condiții mai avantajoase. Totodată, Gâlcă a acuzat conducerea patronată de Dan Șucu pentru deciziile pe care le consideră greșite și care au afectat parcursul echipei în sezonul recent încheiat.

„Îmi doream să terminăm cu victorie. Ei au fost mai aproape de a lua cele trei puncte. Îmi doream pentru spectatori, ei merită mult mai mult. E o situația în care obiectivul nu a fost atins.

Deciziile pe care le luăm în cursul anului sunt importante. Am vorbit cu jucătorii, m-am despărțit de ei, le-am mulțumit pentru cele zece luni extraordinare.

După Cluj, din acel moment, nu am știut să gestionăm aceste situații. Atât eu, cât și ei, în teren. Puteam trece peste acest moment și ne puteam atinge obiectivul. Le mulțumesc suporterilor, ne-au apreciat pentru munca noastră, acesta este adevărul. Păcat că nu le-am oferit mai mult. Chiar dacă se încheia altfel, ne fluierau, e ceva normal. Pe parcursul anului am demonstrat că putem lupta pentru ceva, pentru obiectiv. Multe accidentări, nu am putut să le aducem o bucurie”, a declarat Gâlcă.

Costel Gâlcă: ”Nu poți să iei decizii când știi că ai probleme în echipă”

Tehnicianul a mărturisit că ultima ședință pe care a avut-o cu conducerea Rapidului a fost luna trecută și a sugerat că deciziile importante au fost luate de oficialii giuleștenilor.

(Ați avut o discuție cu domnul Șucu, cu domnul Angelescu?) Nu. Nu am mai avut ședință din luna aprilie. Hai să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, erau total diferite. Eu am spus păreri, exista și un director sportiv.

Victor era la fiecare ședință, își spunea și el părerea. Eu am spus ce există, pro, contra, jucătorii care au venit. Nu pot spune că deciziile mi-au aparținut mie în totalitate. Cu riscul că puteau zice că antrenorul nu e bun, să plec, preferam să plec. Nu poți să nu iei decizii când știi că ai probleme în echipă. Eu sunt foarte direct, foarte transparent. Îmi asum tot ce s-a întâmplat, eu sunt antrenorul. Dacă depindea doar de mine, erau cu totul alte decizii.

Discuții au fost tot timpul, fiecare își spune părerea. (Regreți că ai semnat cu Rapidul?) Regret că trebuia să am alte clauze în contract, poate nu mai ajungeam aici, poate era altă situație. Să decid eu mai mult. Voi vedea unde voi ajunge.

(V-a deranjat că s-au confirmat discuțiile cu Daniel Pancu?) Nu mă deranjează. Obiectivul nu se atinge, e un contract, pot să vorbească, să prezinte orice antrenor.

(Plecați cu un gust amar?) Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Am muncit foarte mult, eu și staff-ul. Durerea este mult mai mare.

(Sfat pentru Daniel Pancu?) Nu, nu pot să dau sfaturi. Îi doresc succes. (V-a impresionat un mesaj de la un jucător? Ceva ce v-a rămas în suflet?) Am vorbit la sfârșit, le-am zis că important e grupul, nu ei, individual. Să se gândească la club.

(Ce îi lipsește Rapidului?) Să poți să iei deciziile bune, să poți să riști. Să evalueze jucătorii cum trebuie, antrenorul. Să iei decizii, să fii cât mai clar, cât mai practic. Am zis și antrenorul, mă includ și pe mine.

(Luați o pauză de la Liga 1?) Eu vreau să antrenez cât mai repede. În Liga 1, nu știu. Nu cred. (Se putea mai mult?) Se putea mult mai mult, dacă luam deciziile corecte”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

