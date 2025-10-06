Valentin Stan: Am putea merge la război să apărăm UCRAINA. Este posibil ca legea apărării naționale să nu fie făcută de noi

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tucă”, din 6 octombrie 2025, explică definiția și aplicarea amenințărilor hibride în contextul actual al securității României și al războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan critică modul în care legea română traduce aceste amenințări, subliniind că, deși există o lege care vorbește despre amenințări hibride, aceasta nu le definește clar. Stan mai susține că în fața acestor amenințări România este pregătită să trimită armata dincolo de granițe, deoarece amenințările hibride, cum ar fi atacurile Rusiei asupra infrastructurii ucrainene, afectează direct și securitatea României.

Am o lege care vorbeşte, nu le defineşte (… ) N-ai arbitru, n-ai jucător. Arbitru e şi jucător (…) În Ucraina, ruşii bombardează în dreapta şi în strânga. Bombardează infrastructura energetică, ameninţare hibridă (…) Bombardează infrastructură strategică în Ucraina, ne afectează şi pe noi. Ţi-a spus Nicuşor: securitatea noastră e securitatea Ucrainei. Deci, mergem la război oricând, mâine, cu toată armata dincolo de frontieră să ajutăm Ucraina, spune Valentin Stan.

În concluzie, profesorul Valentin Stan avertizează că România trebuie să fie conștientă de implicațiile unei intervenții militare imediate împotriva Rusiei, într-un război hibrid alături de Ucraina, cu potențialul de a declanșa un conflict mai larg la nivel NATO.