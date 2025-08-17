Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: „BIDEN a reușit să lipească Rusia de China”

Alexandra Anton
17 aug. 2025, 10:25, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul,  prof. univ. dr. Valentin Stan a explicat că războiul din Ucraina este deja pierdut din martie 2022, iar europenii continuă să ignore realitatea. Acesta a subliniat că marile mize de securitate pentru Statele Unite depășesc Ucraina și se îndreaptă către confruntarea cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Stan a arătat că în logica americană, Ucraina nu mai este o prioritate. Este doar o monedă de negociere pentru a securiza relațiile cu Rusia în fața Chinei. El consideră că Zelenski nu poate obține garanții reale nici de la europeni, nici de la americani.

„Ce spunea domnul Dungaciu că se resetează lucruri. Ucraina este și o bucată de plăcintă pe care americanii o oferă lui Putin, în contextul în care rațiunile de securitate ale complexului de interes american au decolat cu mult deasupra Ucrainei. Ucraina e un caz închis, Ucraina a pierdut războiul încă din martie 2022. Europa nu înțelege nici azi. Europa va plăti scump, inclusiv prietenul tău, Nicușor. Dar ca să înțelegem povestea cu garanțiile de securitate după ce dezmembrăm Ucraina și cam ce ar vrea Zelenski să obțină el. Nu poate obține de la europeni așa ceva. Europenii nu au de unde, americanii au de unde, dar nu dau.”, afirmă Valentin Stan.

Biden a lipit Rusia de China, principalul inamic al Americii

Analistul a explicat că una dintre marile greșeli ale administrației Biden a fost să apropie Rusia de China, fapt ce schimbă radical arhitectura geopolitică. În acest context, Trump își repoziționează alianțele, inclusiv cu Coreea de Sud.

„Și acuma, uite, sunt pe un comunicat. Trebuie să ajungem la China, pentru că micuțul Biden a reușit două mari experiențe epocale pentru interesele de securitate americană. A lipit Rusia de China, care e principalul inamic al Americii, și a mai făcut un lucru, poate mai mic, poate mai mare. Comunicatul este din 12 august și zice așa: președintele sud-corean și președintele american Donald Trump vor ține primul lor summit pe 25 august în Washington, pentru a discuta întărirea alianței țărilor, parteneriatului de securitate economic. Cei doi lideri vor discuta modalități de a dezvolta alianța SUA-Coreea de Sud într-o alianță strategică.”, spune acesta.

