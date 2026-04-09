Valentin Stan: Cea mai bună dovadă că liderii europeni mint despre pericolul rusesc este faptul că s-au întors împotriva lui Trump. Îl ciuguleau din palmă dacă le era frică de Putin

Într-o ediție live a emisiunii de la Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan – istoric, jurnalist și analist politic a comentat noua lege din Germania privind recrutarea. Aceasta limitează plecările cetățenilor: nu mai pot lipsi trei luni fără să anunțe în prealabil. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show 

Valentin Stan spune că Germania a aprobat o lege nouă pentru recrutare. Tinerii nu mai pot pleca fără să anunțe autoritățile. Acest lucru arată cât de serios tratează Germania securitatea și armata.

Bine, ai văzut că Germania tocmai a dat o lege. Da, cu recrutarea. Da, că nu mai poți să pleci… Să pleci trei luni și dacă pleci, trebuie să anunți. Hai să le spunem românilor inteligenți care se uită la noi, spune Valentin Stan

Rusia – pericol sau nu?

Stan discută despre Rusia și spune că nu este un pericol real pentru Europa. El consideră că declarațiile lui Macron, Merz, Ursula von der Leyen și Starmer despre Rusia sunt exagerate. Potrivit lui Stan, Europa folosește frica de Rusia pentru a controla poporul.

Cea mai mare dovadă că Rusia nu este un pericol pentru Europa. Este o minciună a lui Macron, Merz, Ursula von der Leyen și a lui Starmer, spune Valentin Stan

Stan: Europa îl ocolește pe Trump – minciuna cu Rusia e dezvăluită

Valentin Stan arată că relația Europei cu America demonstrează adevărul. Dacă Rusia ar fi fost un pericol real, Europa ar fi urmat ordinele lui Trump fără ezitare. Neexistând un pericol real, Europa își manipulează cetățenii.

Cea mai bună dovadă că asta este o minciună este atitudinea Europei față de America. Dacă pericolul rusesc ar fi existat, îi ciuguleau din palmă lui Trump. Bineînțeles, neexistând, atunci fac ceea ce fac. Își mint popoarele ca să rămână la putere, așa cum vă mint și pe voi, afirmă Stan

Nicușor și serviciile de informații

În emisiune, Stan îl menționează pe Nicușor și legătura lui cu serviciile de informații. El spune că Nicușor este favoritul comunităților de informații. Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților a confirmat acest lucru.

 A spus Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților că Nicușor este favoritul comunităților de informații, conchide Stan 

