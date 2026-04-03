Valentin Stan: Cei care glorifică actele teroriste ale regimului iranian sunt infractori conform legislației internaționale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum glorificarea actelor de terorism comise de regimul din Iran este o infracțiune.

Valentin Stan: Infracțiunea de instigare publică la comiterea unei infracțiuni, fii atent, de terorism… Hopa! Ce include, printre altele, glorificarea și justificare a terorismului. Copilași, ăsta este textul unei directive Europene. Directiva Europeană este o legislație secundară a Uniunii Europene și are întâietate asupra legislației naționale.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum glorificarea actelor de terorism comise de regimul iranian este o infracțiune. Acesta a început prin a spune că o directivă UE menționează exact aceste lucruri. Directiva Europeană, explică istoricul, este o legislație secundară a UE care are întâietate asupra legislațiilor naționale. Astfel, glorificarea și justificarea terorismului au devenit infracțiuni și în România.