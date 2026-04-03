Valentin Stan: Cei care glorifică actele teroriste ale regimului iranian sunt infractori conform legislației internaționale

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum glorificarea actelor de terorism comise de regimul din Iran este o infracțiune.
Deși nu mai era intenția noastră să umblăm cu slide-uri, dar pentru că ne-ați impus acest lucru și pentru că vă iubim și vrem să vă ajutăm, un slide nu contează. Am luat un document și ce aflăm de aici? Infracțiunea de instigare publică la comiterea unei infracțiuni, fii atent, de terorism… Hopa! Ce include, printre altele, glorificarea și justificarea terorismului. Copilași, ăsta este textul unei directive Europene. Directiva Europeană este o legislație secundară a Uniunii Europene și are întâietate asupra legislației naționale. Nu mă interesează cum au stipulat copiii ăștia în legislația internă. Marius, că acolo este offence. Poate înseamnă doar contravenient. Poate nu e lege penală… Dar traducerea oficială românească zice infracțiune. Asta-i cu codul penal. Deci copiii ăia care vă simțiți antisemiți, care propovăduiți, adică justificați atentatele teroriste ale regimului criminal iranian, dragii… Păi justificăm terorism împotriva cetățenilor americani și evrei, renunțați la tâmpit, considerați-vă infractori.