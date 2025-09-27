Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare

Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare

Malina Maria Fulga
27 sept. 2025, 13:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare
Valentin Stan: Cetățenii UE cu rezidență în altă țară, dar fără cetățenie, au dreptul să voteze la locale și europarlamentare

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre unele schimbări legislative care ar fi avut loc la intrarea României în Uniunea Europeană, privind drepturile politice ale cetățenilor europeni în România. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan prezintă documente care arată că România și-a adaptat legislația privind drepturile politice ale cetățenilor europeni odată cu aderarea la Uniunea Europeană, inclusiv dreptul de a face parte dintr-un partid politic. El evidențiază contradicții între diferite articole de lege, pe care le leagă de cazul concret al liderului USR, Dominic Fritz.

Fiind o țară foarte slugarnică, imediat după ce am intrat în Uniunea Europeană, a apărut situația asta. Știi că, în baza dreptului comunitar, cetățenii europeni, toți cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, în baza Tratatului de la Maastricht din 1992, sunt cetățeni europeni. Și tot de atunci au dreptul să voteze în orice țară de pe întinsul Uniunii Europene, chiar dacă țara aia nu este țara a cărei cetățenie o are cetățeanul european. Dar, dacă are reședință acolo, are dreptul să voteze în țara aia unde are reședință, chiar dacă nu are cetățenia țării, pentru autorități locale, municipale, cum spun ei, sau pentru Parlamentul European. Noi, intrând în 2007 în Uniunea Europeană și fiind povestea asta cu votul de care îți vorbesc, niște băieți s-au gândit să introducă un articol în legea asta, apropo de posibilitatea de a fi membru într-un partid politic. Și au dat o ordonanță de urgență, foarte interesantă, care rezolvă această problemă. Înainte să-ți arăt însă această ordonanță de urgență, mergem la dezbaterea aia care s-a iscat. Ai văzut? Eu ți-am arătat două articole din lege care spun că nu poți să fii membru într-un partid politic dacă nu ești cetățean român. Și atunci niște băieți din categoria aia de care ți-am citit eu la poșta redacției, culmea, pe Știri pe Surse s-au gândit să rezolve problema. Dacă nu ești cetățean, nu poți să fii membru într-un partid politic. Asta îl afectează pe prietenul tău, Dominic Fritz. Eu m-am cam săturat, nu știu de tine, ca să vină fel de fel de indivizi din ăștia de prin Europa care să ne mănânce semințe în cap, să ne învețe cum să ne guvernăm, care nu au cetățenie română, dar decid cu privire la soarta acestor oameni, mulți din această țară. Că pe mine nu mă interesează dacă poporul din Timișoara îl vrea pe Dominic Fritz, cum fie vorba între noi, poporul din București l-a vrut pe Nicușor Dan și îl au acum. N-am cum să influențez lucrurile aici. Dar să fie în baza legii. Legea partidelor politice, 14/2003, prevede la articolul 54 că cetățenii UE cu domiciliul în România se pot asocia sau se pot înscrie în partide politice în aceleași condiții ca și cetățenii români. Aceeași lege obligă partidele să funcționeze după propriul statut, calitatea de membru atrage mod obișnuit. Spune articolul 54 din lege ce? Că acești cetățeni ai UE , când spune „cetățeni ai UE”, înțelegi că nu au cetățenie română, se pot asocia sau se pot înscrie în partide politice în aceleași condiții ca cetățenii români. Deci, ce am arătat noi cu articolele alea? E apă de ploaie. Pentru că există articolul 54 din lege care spune: ba nu, ăia se pot înscrie în partide. Cum? În aceleași condiții ca cetățenii români. Mai ții minte care era condiția cetățenilor români ca să se poată înscrie în partid? Dreptul de vot. Și noi o să ne uităm dacă sunt aceleași condiții.

Invitatul evidențiază schimbările legislative din 2008, introduse printr-o ordonanță de urgență, care permit cetățenilor din Uniunea Europeană, fără cetățenie română, dar cu domiciliul pe teritoriul României, să se asocieze în partide politice.

De unde apare acest articol 54? Am intrat în Uniunea Europeană și trebuia să dăm din coadă ca să arătăm că suntem pe linie. De pildă, în Legea partidelor trebuia să-i primim și pe ăștia care n-au cetățenie română. Și am dat, pe repede înainte, o ordonanță de urgență. În martie 2008, imediat, în Legea partidelor politice se introduce… ce? Cetățenii europeni care nu dețin cetățenia română și au domiciliu în România au dreptul de a se asocia în partid politic sau să se înscrie în partid politic. Într-o primă fază erau aici niște restricții. Le-au abandonat, ca să fim cât mai permisivi. Treaba asta a făcut-o Polonia. N-a făcut-o Cehia, n-a făcut-o Ungaria. Pentru că noi așa facem. Când vine ceva, pupăm peste tot. Cetățeni români, drept de vot. Deci partidele politice, asociații care aleg politic, aleg cui? Cetățenilor români. Clar, cu drept de vot. Condiția este să ai drept de vot. Cum? Așa cum spune Constituția. Articolul 6, același lucru. Pot fi membri ai partidului cetățenii care, potrivit Constituției, au drept de vot. Deci ce fel de drept de vot? Conform Constituției. Capitolul 9, articolul 54: cetățenii Uniunii Europene care o dețin… și au domiciliul în România au dreptul… Păi ce… ce-am făcut, mă? Ce spune articolul 1? Partidele politice sunt asociații cu caracter politic ale cetățenilor români cu drept de vot. Ce spune articolul 54? Cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenia română și au domiciliul în România au dreptul de a se asocia. Deci îi spune taman pe dos. Articolul 1 spune: doar cetățeni români, sigur, și cu drept de vot. Și ce spune aici? Nu, domnule, și cetățenii europeni care nu au cetățenie română. O primă observație: în aceleași condiții ca și cetățenii români, te trimite pe tine la ce? La dreptul de vot. Astea sunt aceleași condiții. Și aici am întrebat: bă, e o contradicție? O să zică juristul: asta e o normă specială, care apare într-un caz special. În cazul nostru, cazul special este cetățenii Europei, care nu au cetățenie română, care practic se abat de la regula generală. Articolul 54, încapsulând această situație specială, derogă de la regula generală și are prevalență față de articolul 1, care e mai vechi și general. Deci, articolul 1 e perfect valabil în lege, doar că, în cazul cetățenilor europeni fără cetățenie română, se aplică articolul 54.

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
11:00
Valentin Stan: RECHIZITORIUL din dosarul lui Georgescu are peste 320 de pagini. Mulți oameni s-au apucat să citească întreg dosarul
EMISIUNI Ediție specială: Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
15:37
Ediție specială: Marius Tucă Show începe luni, 29 septembrie de la ora 20:00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Georgescu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Așteptăm ca PROCURORUL general să se ducă la o altă televiziune că să ne lămurească cum au influențat rușii alegerile”
10:27, 26 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Așteptăm ca PROCURORUL general să se ducă la o altă televiziune că să ne lămurească cum au influențat rușii alegerile”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10, 26 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
09:41, 26 Sep 2025
Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”
23:30, 25 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Unde a murit Ioana Popescu, de fapt. Apropiații sunt șocați
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Evz.ro
Armele nucleare, marea amenințare pentru omenire. Ce sunt teribilele instrumente care pot rade viața de pe Pământ
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cât de vechi sunt Homo sapiens? Un craniu dă calculele peste cap
EXCLUSIV Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
15:08
Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
15:00
Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
EXTERNE Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
14:38
Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
ALERTĂ INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
14:31
INCENDIU izbucnit la Spitalul Municipal din Rădăuţi. Mai multe saloane au fost inundate cu fum și zeci de pacienţi au fost evacuaţi
GALERIE FOTO Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
14:01
Noi imagini cu interiorul spectaculos al Catedralei Mântuirii Neamului. Pregătirile pentru sfințire, în linie dreaptă. Când îi vor putea trece pragul enoriașii
SPORT Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a PETRECUT la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape”
13:56
Mihai Rotaru i-a distrus după ce s-a PETRECUT la Universitatea Craiova – Dinamo. „Rușine. Ar trebui să fie suspendați 7 etape”