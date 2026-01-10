Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Consiliul European nu a ieșit cu o poziție proprie, ci au pus-o pe Kallas să emită un comunicat

Valentin Stan: Consiliul European nu a ieșit cu o poziție proprie, ci au pus-o pe Kallas să emită un comunicat

Cătălin Costache
10 ian. 2026, 10:00, Marius Tucă Show

În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre lipsa unei poziții din partea Uniunii Europene în legătură cu incidentele recente din Venezuela. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: Ghici ce? Oamenii de la UE se chinuie și reușesc să iasă cu o poziție – tot cu a lui Kaja (Kallas). Nu au ieșit cu o poziție așa cum se face, a Consiliului. Au pus-o pe asta pentru că nu sunt capabili să se adune și Ungaria nu participă la mizeriile lor. Poziția ei este foarte rezervată. După ce și-au luat-o francezii, o plimbă.

