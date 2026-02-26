Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre faptul că Zelenski dispare din istorie dacă cedează teritoriile. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre faptul că Zelenski va rămâne în istorie dacă nu cedează teritoriile. Chiar dacă acesta ar putea fi blamat, menirea sa nu ar dispărea.
„Într-un război este foarte complicat să spui ce este Ucraina. Într-un război, evident că nu conduci cu sondaje sau nu te interesează populația. Depinde cine face… Sondajele acum în Ucraina sunt aproape ca în Ungaria. Depinde ale cui sondaje sau despre ce sondaje vorbim. N-ar fi foarte credibil, mai ales dacă noi vorbim despre un institut prestigios de pe vremuri. Eu am lucrat cu el în 2005, în timpul Revoluției Orange. Un institut făcut de americani, dar care acum este foarte de partea guvernului și dă de fiecare dată cifre… Zelenski, pentru că el este Ucraina în acest moment, că nu îi întreabă pe oameni… Eu am mai spus asta, Zelenski nu va ceda teritorii, Nu are cum să cedeze teritorii. Zelenski, în momentul în care cedează teritorii, tot ce a însemnat Zelenski până acum și ce poate reprezenta pentru istorie dispare. El își anulează pur și simplu menirea. Deci el, dacă cedează teritorii, dispare într-un fel sau altul. Dar intră în istorie pentru că ce vine după el și cedează este treaba altora. El n-a cedat și chiar dacă pe termen scurt va fi blamat, cum a fost, poate, Churchill după al Doilea Război Mondial. Istoria îl va valorifica. Deci, cel puțin pentru motivul acesta rămân în istorie, nu va ceda niciun teritoriu. Acuma ce s-a întâmplat? Foarte interesant, a apărut pe scenă din nou generalul Zalujnîi (n.r. Valeri Fedorovîci Zalujnîi este un general ucrainean, fost comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei și membru al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei). Două interpretări. O interpretare, unii îl scot ca să pregătească ieșirea din scenă a lui Zelenski. Sau alții îl scot, poate chiar aceeași, ca să-i arate domnului Zelenski, că dacă cedează, va fi înlocuit de Zalujnîi.”, a explicat sociologul.