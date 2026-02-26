Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt”

26 feb. 2026, 07:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre imposibilitatea păcii pe termen scurt. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Dungaciu: „În primul rând, Kievul nu dorește să obțină o pace în acest moment. Sau rușii nu doresc să obțină o pace în termenii pe care europenii îi doresc. Europenii nu doresc o pace în termenii americanilor. Americanii în acest moment nu pot.”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre imposibilitatea păcii pe termen scurt. Sociologul explică faptul că fiecare tabără urmărește alte obiective în acest conflict. Acesta a început prin a spune că șansele păcii sunt reduse în acest moment. Toate forțele din Kiev, adaugă geopoliticianul, care sunt implicate direct sau indirect, nu doresc să obțină pacea.

Eu cred că în momentul acesta, șansele păcii sunt reduse. Pentru că tot ce înseamnă acolo forțe implicate direct sau indirect, cu mici excepții, nu doresc să obțină pace, cel puțin pe termen scurt. În primul rând, Kievul nu dorește să obțină o pace în acest moment. Sau rușii nu doresc să obțină o pace în termenii pe care europenii îi doresc. Europenii nu doresc o pace în termenii americanilor. Americanii, în acest moment, nu pot. Nu vor să impună pacea, ca să zic așa, pentru că aici sunt filozofii diferite, sunt abordări diferite. Chiar dacă sunt crezute sau nu, ele sunt cel puțin exprimate așa. Unii spun, și asta a fost și de la început. Acum 4 ani, de pildă, rușii au vrut să seteze, cum spunea Putin înainte de 2022, să seteze odată pentru totdeauna problema de securitate a frontierei, cum spuneau ei, vestice. În sensul de Vestul Federației Ruse. Și pentru asta trebuia să clarifice problema extinderii NATO. Că asta a fost o mare obsesie. Și asta nu pentru că Putin a fost vreodată de acord cu extinderea NATO. Dar pentru că cinci extinderi ale NATO s-au petrecut sub mandatul lui, pe care nu a putut să le oprească. Erau slabe… De ce nu s-a oprit extinderea NATO? Pentru că s-a putut face. Din moment ce s-au putut face și rușii nu le puteau opri, ele s-au dus mai departe.”, a declarat Dan Dungaciu.

