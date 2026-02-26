Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather

România n-a scăpat, încă, de ninsori, potrivit meteorologilor Accuweather. Specialiștii în meteorologie anunță 3 zile cu zăpadă în București, în luna martie 2026. Iată mai jos, în articol, prognoza pentru următoarea perioadă.

Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru România. Specialiștii în meteorologie anunță un nou episod de ninsori în București. Bucureștenii vor avea parte de zăpadă, din nou, însă de data aceasta în luna martie 2026. Începutul primăverii vine cu temperaturi joase, pe timpul nopții. În timpul zilei, maximele se mențin la 5-6 grade Celsius, în perioada în care se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare.

În acest sens, meteorologii Accuweather anunță că în perioada 10-12 martie 2026 va fi un nou episod de ninsori în Capitală. Vă reamintim că Bucureștiul s-a aflat sub nămeți, iar viscolul a smuls mai mulți copaci din rădăcini. Multe artere principale au fost blocate, traficul a fost paralizat, iar mulți cetățeni, care au plecat spre locurile de muncă încă de la primele ore ale dimineții, au constatat că trebuie să se deplaseze pe jos, prin zăpada care ajungea aproape la genunchi. Situația nu a fost îmbucurătoare nici în alte orașe din țară.

3 zile consecutive de ninsori în București, în martie 2026

Ninsorile nu s-au „risipit”, în schimb, nici la începutul primăverii în București. Meteorologii Accuweather, de pildă, anunță că vor fi 3 zile consecutive în care se vor înregistra precipitații sub formă de ninsoare. Și anume, în zilele de 10, 11 și 12 martie 2026.

Potrivit specialiștilor în meteorologie, va fi lapoviță și ninsoare în zilele de 10, 11 și 12 martie 2026, așa cum arată prognoza de mai sus. oate fi observat și modul în care oscilează valorile termice, în perioada respectivă. De la 12-16 grade Celsius, vremea pare să ofere un „șoc termic”, ajungând, în doar câteva zile, la 5-6 grade Celsius, pe timpul zilei.

10 martie 2026: lapoviță, ninsoare. Temperatură maximă de 6 grade Celsius, temperatură minimă de -1 grad Celsius.

11 martie 2026: lapoviță, ninsoare. Temperatură maximă de 5 grade Celsius, temperatură minimă de -1 grad Celsius.

12 martie 2026: lapoviță, ninsoare. Temperatură maximă de 6 grade Celsius, temperatură minimă de 1 grad Celsius.

Sursă foto: Accuweather