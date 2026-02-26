Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Și hai să ne imaginăm ce poate să spună. Poate să spună cam așa… Măi, venise cu noi ca observator, deși era singurul șef de stat care a venit ca observator. Observator, înseamnă că nu deschizi gura, că doar te uiți. Observi. În general, un șef de stat nu participă ca observator, trimite pe cineva…”

