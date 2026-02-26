Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

Andrei Rosz
26 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Silviu Predoiu: „Și hai să ne imaginăm ce poate să spună. Poate să spună cam așa… Măi, venise cu noi ca observator, deși era singurul șef de stat care a venit ca observator. Observator, înseamnă că nu deschizi gura, că doar te uiți. Observi. În general, un șef de stat nu participă ca observator, trimite pe cineva…

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Acesta a început prin a spune că orice observator străin și-ar fi pus niște întrebări. Generalul îl dă exemplu pe observatorul Italiei, ministrul de externe italian, care a stat în spatele lui Nicușor. În jocul de imaginație, Predoiu susține că acest observator ar fi analizat două planuri. Primul aspect este că un președinte nu poate veni ca observator. Al doilea plan este că dacă vine ca observator, nu ar fi trebuit să țină un discurs.

„Haideți să ne gândim altfel. Hai să ne gândim ce a văzut un observator străin, neutru, dezinteresat. Ce a văzut unul, oricare dintre participanții la acțiunea de la Washington? Hai să ne imaginăm că Ministrul de Externe al Italiei, care era în spatele domnului președinte Nicușor Dan, e întrebat cine a mai fost pe acolo? Pe cine ai mai văzut? Pe ăla, pe ăla și pe președintele României. Și cum a fost? Și hai să ne imaginăm ce poate să spună. Poate să spună cam așa… Măi, venise cu noi ca observator, deși era singurul șef de stat care a venit ca observator. Observator, înseamnă că nu deschizi gura, că doar te uiți. Observi. În general, un șef de stat nu participă ca observator, trimite pe cineva, așa cum m-a trimis pe mine prim-ministrul italian. Așa cum l-a trimis prim-ministrul slovac pe ministrul de externe… Trebuia să vină și de la ei ministrul de externe sau un viceprim-ministru, dacă au. Nu, era președintele României. Deci, o dată mi se pare că… A doua oară, deși a anunțat că e observator, a vorbit. Deci o dată, că nu trebuia să vină președintele ca observator, a doua oară că a vorbit. A vorbit, ceea ce încalcă statutul de observator.”, a explicat generalul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
08:30
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”
07:30
Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt”
07:00
Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt”
ACTUALITATE Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli
06:30
Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli
ACTUALITATE Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți
06:00
Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc”
23:30
Silviu Predoiu: „Nicio persoană din servicii nu a specificat ingerința rusă în rapoartele oficiale. Știu foarte bine că politicienii se sucesc”
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
O nouă tehnică de terapie neinvazivă poate trata depresia într-un timp record
PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
POLITICĂ Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
08:39
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
CONTROVERSĂ Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
08:30
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
FINANCIAR O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
08:08
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
08:04
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
FLASH NEWS Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”
08:03
Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”

Cele mai noi

Trimite acest link pe