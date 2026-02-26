Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu, general român și ofițer SIE, a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Silviu Predoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan, șef de stat, nu poate avea calitatea de observator la Consiliul pentru Pace. Acesta a început prin a spune că orice observator străin și-ar fi pus niște întrebări. Generalul îl dă exemplu pe observatorul Italiei, ministrul de externe italian, care a stat în spatele lui Nicușor. În jocul de imaginație, Predoiu susține că acest observator ar fi analizat două planuri. Primul aspect este că un președinte nu poate veni ca observator. Al doilea plan este că dacă vine ca observator, nu ar fi trebuit să țină un discurs.
„Haideți să ne gândim altfel. Hai să ne gândim ce a văzut un observator străin, neutru, dezinteresat. Ce a văzut unul, oricare dintre participanții la acțiunea de la Washington? Hai să ne imaginăm că Ministrul de Externe al Italiei, care era în spatele domnului președinte Nicușor Dan, e întrebat cine a mai fost pe acolo? Pe cine ai mai văzut? Pe ăla, pe ăla și pe președintele României. Și cum a fost? Și hai să ne imaginăm ce poate să spună. Poate să spună cam așa… Măi, venise cu noi ca observator, deși era singurul șef de stat care a venit ca observator. Observator, înseamnă că nu deschizi gura, că doar te uiți. Observi. În general, un șef de stat nu participă ca observator, trimite pe cineva, așa cum m-a trimis pe mine prim-ministrul italian. Așa cum l-a trimis prim-ministrul slovac pe ministrul de externe… Trebuia să vină și de la ei ministrul de externe sau un viceprim-ministru, dacă au. Nu, era președintele României. Deci, o dată mi se pare că… A doua oară, deși a anunțat că e observator, a vorbit. Deci o dată, că nu trebuia să vină președintele ca observator, a doua oară că a vorbit. A vorbit, ceea ce încalcă statutul de observator.”, a explicat generalul.