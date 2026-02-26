Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țării. Acesta a început prin a spune că propaganda s-a dezlănțuit în cadrul acestor evenimente. Istoricul susține că cei care au comentat acest episod au omis să spună că Trump citea numele și titulatura invitaților. Faptul că acesta a confundat funcția lui Nicușor Dan cu cea a unui premier, spune Stan, se poate interpreta oricum.
Ei bine, în ceea ce vezi tu aici, propaganda s-a dezlănțuit. Și eu zic că este bine să vedem lucrul ăsta. Știi că prostia este mare? E foarte mare. Fii atent aici. Prostia mare, prostia mare. Pentru că niște oameni… Donald Trump i-a spus că este prim-ministru lui Nicușor Dan. Sigur, acest băiat care are indicele de inteligență la nivel lui Marin Ceaușescu, băiatul ăla care întreabă…. Ei nu s-au uitat că atunci când i-a zis prim-ministru, Trump citea. Nu mai dăm episodul, cred că ai dat ăsta deja de multe ori. Deci el citea. Deci, de ce i-a spus că e prim-ministru, nu știm. Ca să nu iasă vorbe la proces. Dar orice om care aude acest lucru spus de președintele SUA are dreptul, fără să fie prost, să dea orice interpretare vrea.