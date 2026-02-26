Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Donald Trump i-a spus lui Nicușor Dan că este prim ministru. El citea de pe foaie titulaturile și numele celor prezenți

Andrei Rosz
26 feb. 2026, 06:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țăriiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ei nu s-au uitat că atunci când i-a zis prim-ministru, Trump citea. Nu mai dăm episodul, cred că ai dat ăsta deja de multe ori. Deci el citea. Deci, de ce i-a spus că e prim-ministru, nu știm. Ca să nu iasă vorbe la proces. Dar orice om care aude acest lucru spus de președintele SUA are dreptul, fără să fie prost, să dea orice interpretare vrea.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Donald Trump a încurcat funcția lui Nicușor Dan și a spus că este primul-ministru al țării. Acesta a început prin a spune că propaganda s-a dezlănțuit în cadrul acestor evenimente. Istoricul susține că cei care au comentat acest episod au omis să spună că Trump citea numele și titulatura invitaților. Faptul că acesta a confundat funcția lui Nicușor Dan cu cea a unui premier, spune Stan, se poate interpreta oricum.

Ei bine, în ceea ce vezi tu aici, propaganda s-a dezlănțuit. Și eu zic că este bine să vedem lucrul ăsta. Știi că prostia este mare? E foarte mare. Fii atent aici. Prostia mare, prostia mare. Pentru că niște oameni… Donald Trump i-a spus că este prim-ministru lui Nicușor Dan. Sigur, acest băiat care are indicele de inteligență la nivel lui Marin Ceaușescu, băiatul ăla care întreabă…. Ei nu s-au uitat că atunci când i-a zis prim-ministru, Trump citea. Nu mai dăm episodul, cred că ai dat ăsta deja de multe ori. Deci el citea. Deci, de ce i-a spus că e prim-ministru, nu știm. Ca să nu iasă vorbe la proces. Dar orice om care aude acest lucru spus de președintele SUA are dreptul, fără să fie prost, să dea orice interpretare vrea.

