Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Retailerul Lidl anunță o nouă rundă de promoții, care intră în vigoare chiar de astăzi, 26 februarie. În catalogul săptămânal, ofertele sunt extinse pe mai multe pagini. Campania include zeci de produse din categorii variate, de la fructe și legume proaspete până la alimente de bază și articole pentru casă.

De departe, însă, cea mai mare scădere de preț vizează un produs nelipsit din coșul de cumpărături al românilor.

Reducere de preț la mere: cu 31% mai ieftine

Cea mai mare reducere este aplicată merelor roșii, unde discountul ajunge la 31%, potrivit ofertei afișate în magazine.

După cum se vede și în fotografia de mai jos, prețul promoțional coboară la 7,49 lei pentru o pungă de 2 kilograme, față de prețul anterior de 10,99 lei. Este cea mai mare reducere din actuala campanie promoțională de la Lidl.

Fructele rămân printre cele mai cumpărate produse proaspete de către români, iar oferta retailerului german apare în momentul în care consumatorii sunt tot mai atenți la prețuri, mai ales pentru alimentele de zi cu zi.

De asemenea, Lidl mai are oferte și pentru alte produse, începând cu legume și lactate și terminând cu alimente de bază și conserve sau articole pentru gospodărie. Reducerile diferă de la un produs la altul și sunt valabile în limita stocului disponibil, în funcție de magazin.

Ori de câte ori un gigant din retail anunță promoții, acestea atrag un trafic mai mare în magazine, mai ales când sunt vizate produse de interes pentru români. Specialiștii din retail spun că astfel de campanii stimulează vânzările pe termen scurt și, foarte important, fidelizează clienții prin prețurile afișate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală

15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet

Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?”