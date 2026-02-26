Prima pagină » Actualitate » Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

26 feb. 2026, 07:33, Actualitate
Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Retailerul Lidl anunță o nouă rundă de promoții, care intră în vigoare chiar de astăzi, 26 februarie. În catalogul săptămânal, ofertele sunt extinse pe mai multe pagini. Campania include zeci de produse din categorii variate, de la fructe și legume proaspete până la alimente de bază și articole pentru casă.

De departe, însă, cea mai mare scădere de preț vizează un produs nelipsit din coșul de cumpărături al românilor.

Reducere de preț la mere: cu 31% mai ieftine

Cea mai mare reducere este aplicată merelor roșii, unde discountul ajunge la 31%, potrivit ofertei afișate în magazine.

După cum se vede și în fotografia de mai jos, prețul promoțional coboară la 7,49 lei pentru o pungă de 2 kilograme, față de prețul anterior de 10,99 lei. Este cea mai mare reducere din actuala campanie promoțională de la Lidl.

Fructele rămân printre cele mai cumpărate produse proaspete de către români, iar oferta retailerului german apare în momentul în care consumatorii sunt tot mai atenți la prețuri, mai ales pentru alimentele de zi cu zi.

De asemenea, Lidl mai are oferte și pentru alte produse, începând cu legume și lactate și terminând cu alimente de bază și conserve sau articole pentru gospodărie. Reducerile diferă de la un produs la altul și sunt valabile în limita stocului disponibil, în funcție de magazin.

Ori de câte ori un gigant din retail anunță promoții, acestea atrag un trafic mai mare în magazine, mai ales când sunt vizate produse de interes pentru români. Specialiștii din retail spun că astfel de campanii stimulează vânzările pe termen scurt și, foarte important, fidelizează clienții prin prețurile afișate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală

15 lei în minus la pensie, pentru toți pensionarii din România, pentru fiecare am muncit. Calcul complet

Orașul din România în care primarul vrea să interzică sălile de jocuri de noroc. „Cât costă viețile copiilor distruse de păcănele?”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
08:39
Florin Manole, ministrul Muncii, despre noua grilă de salarizare: „O grilă de salarizare unitară înseamnă una, nu două”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
08:30
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
08:04
Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării
FLASH NEWS Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”
08:03
Liberalul Viorel Cataramă susține opoziția internă împotriva lui Bolojan. „Niciun compromis cu progresiștii”/”Nu văd de ce PNL nu ar putea colabora cu AUR”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”
08:00
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”
INFRASTRUCTURĂ Situația traficului din România. Lapoviță și ninsoare pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în București. Recomandări pentru șoferi
07:59
Situația traficului din România. Lapoviță și ninsoare pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în București. Recomandări pentru șoferi
Mediafax
Tudorel Andrei, președintele INS, despre marile provocări ale societății actuale, cum se calculează PIB-ul și inflația. „De multe ori nu vedem, dar România a crescut enorm”
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
O nouă tehnică de terapie neinvazivă poate trata depresia într-un timp record
PROTEST Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
08:42
Protest „Marș la Moscova” în fața Ambasadei Rusiei din București. Grupul civic „Lupii Tricolori” cheamă românii la o manifestație anti-Rusia
CONTROVERSĂ Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
08:30
Războiul din Ucraina și marea dilemă pe care niciuna dintre tabere nu o poate rezolva. „Ambele părți continuă să lupte din același motiv, convingerea că cealaltă se va epuiza prima”
FINANCIAR O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
08:08
O companie din China a devenit virală rețelele de socializare, după ce a împărțit angajaților bonusuri de 26.000.000 de dolari, aproape 70% din profit
METEO Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather
07:38
Ninge 3 zile la rând în București, începând cu această dată. Anunțul crunt făcut de meteorologii Accuweather
CONTROVERSĂ Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius
07:38
Guvernul britanic neagă suspendarea acordului de cedare a suveranității privind Insulele Chagos, către Mauritius
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”
07:30
Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe