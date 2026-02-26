Război în Ucraina, ziua 1463. Rușii bombardează de la Kiev la Odesa. Explozii puternice auzite în capitala țării

Războiul din Ucraina a intrat joi, 26 februarie 2026, în a 1.463-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Mai multe explozii au fost auzite în această dimineață în centrul Kievului de către o corespondentă a agenției France Presse.

Atacuri asupra porturilor de la Dunăre

Anterior, autoritățile au transmis un avertisment cu privire la un atac rus iminent. Totul a avut loc cu doar câteva ore înainte de noi discuții americano-ucrainene pentru a încerca să se pună capăt războiului.

De asemenea, miercuri seară, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate de la sol, după ce radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, fiind emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea.

Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17:50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Fetești au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliție aeriană. La ora 18:07 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea”, a informat MApN.

Potrivit sursei citate, drona a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost puse în pericol viețile oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale.

Discuție telefonică între Trump și Zelenski

În altă ordine de idei, președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, au avut o discuție telefonică miercuri, a declarat un oficial al Casei Albe.

Conversația precede discuțiile de joi, de la Geneva, între negociatorul ucrainean Rustem Umerov și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, menite să pregătească noi negocieri trilaterale cu Rusia, așteptate în martie.

