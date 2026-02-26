Prima pagină » Actualitate » Situația traficului din România. Lapoviță și ninsoare pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în București. Recomandări pentru șoferi

26 feb. 2026, 07:59, Actualitate
Centrul Infotrafic a anunțat care este situația circulației la primele ore ale dimineții, joi, 26 februarie 2026. Lapovița și ninsoarea sunt prezente pe anumite porțiuni de drum, inclusiv în zona Municipiului București.  

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat în legătură cu starea drumurilor din România, la primele ore ale dimineții. Potrivit centrului, la ora 06:45 nu au fost semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Însă, în anumite zone din țară, inclusiv în zona Municipiului București, sunt semnalate precipitații sub formă de ninsoare. Este prezent carosabilul umed, fără probleme de vizibilitate.

„Sunt semnalate precipitații slabe sub formă de ninsoare, dar fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabil umed, pe mai multe drumuri din județele Bacău, Neamț, Prahova (DN1, pe raza stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga), dar și în mun. București.

Pe autostrăzile A1 București-Pitești și A0 Centura București sunt semnalate, pe anumite porțiuni, precipitații mixte sub formă de lapoviță și ninsoare, fără depuneri pe suprafața de rulare, carosabilul fiind umed, fără probleme de vizibilitate.

Pe celelalte artere rutiere importante, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud și DN 7 Pitești-Sibiu, se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, cu vizibilitate bună”, a transmis Centrul Infotrafic.

Persoane care traversează Podul Izvor

Recomandări pentru șoferi

De aceea, șoferii trebuie să circule prudent, să respecte regulile din trafic.

„Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto:

– să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;

– să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;

– să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;

– să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;

– să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;

– să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;

– să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;

– să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate”, se arată în mesajul Infotrafic.

Sursă foto: Mediafax Foto

